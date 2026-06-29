La CDO di ZTE Cui Li al MWC Shanghai 2026: liberare il valore dell'IA e abbracciare l'incertezza

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ZTE Corporation

Jun 29, 2026, 05:18 ET

  • Nell'era dell'intelligenza artificiale, l'incertezza è l'unica certezza
  • ZTE promuove la strategia "AI for All, All in AI", pensata per integrare l'intelligenza artificiale in tutti i prodotti e le soluzioni, accelerando al contempo l'evoluzione verso un'organizzazione data-driven e basata sulla collaborazione uomo-macchina
  • Per affrontare l'incertezza, ZTE sta costruendo un sistema di intelligenza artificiale resiliente, capace di agire con agilità ed evolvere rapidamente
  • Guardando al futuro, ZTE ritiene che l'IA stia aprendo una nuova fase di simbiosi tra uomo e intelligenza artificiale

SHANGHAI, 29 giugno 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader a livello mondiale di soluzioni integrate per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ha annunciato che Cui Li, Chief Development Officer dell'azienda, è intervenuta al MWC Shanghai 2026 con un keynote dal titolo "Unlocking Value and Embracing Uncertainty in the AI Era".

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ZTE CDO Cui Li at MWC Shanghai 2026: Unlocking Value and Embracing Uncertainty in the AI Era
ZTE CDO Cui Li at MWC Shanghai 2026: Unlocking Value and Embracing Uncertainty in the AI Era

Nel suo intervento, Cui Li ha sottolineato come il mondo stia attraversando un profondo cambio di paradigma. L'intelligenza artificiale evolve a un ritmo sempre più rapido e sta dando origine a esigenze sempre più personalizzate, rendendo ormai superato un approccio unico e uguale per tutti. In questo scenario, l'incertezza diventa l'unica certezza.

È proprio in questo contesto di trasformazione che ZTE ha definito la propria strategia "AI for All, All in AI". L'obiettivo è liberare appieno il valore dell'intelligenza artificiale, integrandone le funzionalità native in prodotti e soluzioni per generare nuovo valore e, allo stesso tempo, guidare l'evoluzione dell'azienda verso un modello più agile, data-driven e fondato sulla collaborazione tra persone e macchine.

Per affrontare l'incertezza, ZTE è impegnata nella costruzione di un sistema di intelligenza artificiale resiliente, in grado di agire con rapidità ed evolvere in modo continuo. Questo approccio si articola in quattro direttrici chiave: architetture aperte e modulari, scalabilità flessibile, integrazione avanzata tra sistemi e centralità degli scenari applicativi.

Guardando a un futuro caratterizzato da una sempre maggiore simbiosi tra uomo e intelligenza artificiale, ZTE continuerà a svolgere il proprio ruolo di creatore di valore all'interno dell'ecosistema, promuovendo l'innovazione insieme ai partner globali e contribuendo alla costruzione di un futuro migliore.

Per il keynote di Cui Li, "Unlocking Value and Embracing Uncertainty in the AI Era", visitare:

https://www.zte.com.cn/global/about/news/zte-cdo-cui-li-at-mwc-shanghai-2026-unlocking-value-and-embracing-uncertainty-in-the-ai-era.html 

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