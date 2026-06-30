ZTE-CDO Cui Li auf dem MWC Shanghai 2026: Wertschöpfung und Ungewissheit im Zeitalter der KI

In der KI-Ära ist Ungewissheit die einzige Gewissheit

ZTE entwickelt eine „All in AI, AI for All"-Strategie, um Intelligenz in Produkte und Lösungen zu integrieren und gleichzeitig die Entwicklung hin zu einer datengesteuerten Organisation mit Mensch-Maschine-Zusammenarbeit voranzutreiben

Um die Ungewissheit zu bewältigen, baut ZTE ein widerstandsfähiges KI-System auf, das agile Aktionen und schnelle Evolution ermöglicht

Mit Blick auf die Zukunft glaubt ZTE, dass KI eine neue Phase der Mensch-KI-Symbiose einleitet

SHANGHAI, 1. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Lösungen für die Informations- und Kommunikationstechnologie, hat bekannt gegeben, dass Cui Li, Chief Development Officer des Unternehmens, auf dem MWC Shanghai 2026 eine Keynote mit dem Titel „Unlocking Value and Embracing Uncertainty in the AI Era" (dt. Wertschöpfung und Ungewissheit im Zeitalter der KI) gehalten hat.

ZTE CDO Cui Li at MWC Shanghai 2026: Unlocking Value and Embracing Uncertainty in the AI Era

Cui Li betonte, dass die Welt einen tiefgreifenden Paradigmenwechsel durchläuft. Die KI entwickelt sich in rasantem Tempo weiter und generiert mehr kundenspezifische Anforderungen, auf die ein „Einheitsmodell" nicht mehr anwendbar ist. Wir befinden uns jetzt in einer Zeit, in der die Ungewissheit die einzige Gewissheit ist. In dieser Zeit des Wandels hat ZTE die Strategie „All in AI, AI for All" vorgelegt. Insbesondere zielt das Unternehmen darauf ab, den Wert der KI in vollen Zügen zu erschließen und KI-eigene Fähigkeiten in Produkte und Lösungen zu integrieren, um einen großen Sprung in der Wertschöpfung zu erzielen und die agile Entwicklung hin zu einer datengesteuerten Organisation voranzutreiben, in der Mensch und Maschine zusammenarbeiten. Um der Ungewissheit zu begegnen, hat sich ZTE zum Ziel gesetzt, ein widerstandsfähiges KI-System aufzubauen, das zu agilem Handeln und schneller Weiterentwicklung fähig ist. Dabei stützt sich das Unternehmen auf vier Schlüsselbereiche: Offenheit und Entkopplung, flexible Skalierbarkeit, extreme Synergieeffekte und einen szenarioorientierten Ansatz. Mit Blick auf eine Zukunft der Mensch-KI-Symbiose wird ZTE seiner Rolle als Wertschöpfer im Ökosystem treu bleiben und kontinuierliche Innovationen und Durchbrüche erzielen, um gemeinsam mit globalen Partnern eine bessere Zukunft zu schaffen.

Die Keynote von Cui Li mit dem Titel „Unlocking Value and Embracing Uncertainty in the AI Era" finden Sie hier:

https://www.zte.com.cn/global/about/news/zte-cdo-cui-li-at-mwc-shanghai-2026-unlocking-value-and-embracing-uncertainty-in-the-ai-era.html

Über ZTE

ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn

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