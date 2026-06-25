Dalam era AI, ketidakpastian merupakan satu-satunya kepastian

ZTE memajukan strategi "Semua dalam AI, AI untuk Semua" untuk menerapkan kecerdasan dalam produk dan penyelesaian, sambil memacu evolusi ke arah organisasi dipacu data yang menampilkan kerjasama manusia-mesin

Bagi mengharungi ketidakpastian, ZTE membangunkan sistem AI berdaya tahan dengan keupayaan tindakan tangkas serta evolusi pantas

Memandang ke hadapan, ZTE percaya AI sedang membuka peringkat baharu simbiosis manusia-AI

SHANGHAI, 25 Jun 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), penyedia global yang terkemuka bagi penyelesaian teknologi maklumat dan komunikasi bersepadu, mengumumkan bahawa Cui Li, Ketua Pegawai Pembangunan syarikat, menyampaikan ucaptama bertajuk "Unlocking Value and Embracing Uncertainty in the AI Era" ("Mendedahkan Nilai dan Mendepani Ketidakpastian dalam Era AI") di MWC Shanghai 2026.

Ketua Pegawai Pembangunan ZTE Cui Li di MWC Shanghai 2026: Mendedahkan Nilai dan Mendepani Ketidakpastian dalam Era AI (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

Cui Li menyatakan dunia sedang mengalami anjakan paradigma yang mendalam. AI berkembang pada kadar yang amat pantas dan menghasilkan permintaan yang lebih disesuaikan, menjadikan model "satu saiz untuk semua" tidak lagi sesuai. Ketika ini kita berada dalam era yang mana ketidakpastian merupakan satu-satunya kepastian. Dalam menghadapi tempoh perubahan ini, ZTE memperkenalkan strategi "All in AI, AI for All" ("Semua dalam AI, AI untuk Semua"). Khususnya, syarikat bermatlamat untuk mendedahkan nilai AI secara sepenuhnya—menerapkan keupayaan natif-AI secara mendalam ke dalam produk dan penyelesaian bagi mencapai lonjakan besar dalam penyampaian nilai, serta memajukan evolusi yang tangkas ke arah organisasi dipacu data yang menampilkan kerjasama antara manusia dan mesin. Sementara itu, bagi menangani ketidakpastian, ZTE komited membangunkan sistem AI berdaya tahan yang mampu melaksanakan tindakan tangkas dan evolusi pantas berdasarkan empat dimensi utama: keterbukaan dan penyahgandingan, pengembangan fleksibel, sinergi ekstrem dan senario diutamakan. Memandang ke arah masa depan simbiosis antara manusia dan AI, ZTE akan tetap teguh memainkan peranannya sebagai penyumbang nilai dalam ekosistem itu serta mencipta inovasi dan penemuan berterusan demi mewujudkan masa depan yang lebih cerah bersama rakan kongsi global.

Untuk membaca teks penuh ucaptama Cui Li bertajuk "Unlocking Value and Embracing Uncertainty in the AI Era", sila layari:

https://www.zte.com.cn/global/about/news/zte-cdo-cui-li-at-mwc-shanghai-2026-unlocking-value-and-embracing-uncertainty-in-the-ai-era.html

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SOURCE ZTE Corporation