CDO ZTE Cui Li Jadi Pembicara di MWC Shanghai 2026: Menggali Nilai dan Menyikapi Ketidakpastian di Era AI

Lewat paparannya, Cui Li menyoroti perubahan paradigma mendasar yang kini terjadi di dunia. AI, menurutnya, berkembang dengan sangat pesat dan memunculkan kebutuhan yang semakin spesifik. Dalam konteks ini, pendekatan "satu solusi untuk semua" tidak lagi relevan. Dunia telah memasuki sebuah era ketika ketidakpastian justru menjadi satu-satunya keniscayaan. Merespons perubahan tersebut, ZTE menghadirkan strategi "All in AI, AI for All"—memaksimalkan manfaat AI dengan menanamkan fitur-fitur AI-native ke dalam produk dan solusinya untuk menghasilkan lompatan besar dalam penciptaan nilai tambah, serta mendorong evolusi yang lincah menuju organisasi berbasis data yang mengandalkan kolaborasi manusia dan mesin. Untuk menghadapi ketidakpastian, ZTE berkomitmen membangun sistem AI yang tangguh, gesit, dan cepat berevolusi melalui empat dimensi utama, yakni keterbukaan dan decoupling, perluasan skala secara fleksibel, sinergi ekstrem, serta prioritas untuk skenario nyata. Berkaitan dengan masa depan simbiosis manusia dan AI, Cui Li menegaskan bahwa ZTE akan terus berperan sebagai kontributor nilai dalam ekosistem industri. ZTE, lanjutnya, akan terus berinovasi dan menciptakan berbagai capaian baru bersama mitra global untuk mewujudkan masa depan yang lebih cerah.

Pidato lengkap Cui Li bertajuk "Unlocking Value and Embracing Uncertainty in the AI Era" dapat diakses melalui:

https://www.zte.com.cn/global/about/news/zte-cdo-cui-li-at-mwc-shanghai-2026-unlocking-value-and-embracing-uncertainty-in-the-ai-era.html

NARAHUBUNG MEDIA:

ZTE Corporation

Communications

Surel: [email protected].cn

SOURCE ZTE Corporation