Evento temporário da Hisense com tema RGB ilumina o novo marco da Copa do Mundo da FIFA 2026™

NOVA YORK, 13 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Como patrocinadora oficial da Copa do Mundo da FIFA 2026TM, a Hisense lançou seu evento temporário com tema RGB no dia 9 de junho no Hudson Yards, em Nova York. O evento contou com recursos oficiais da FIFA e uma parceria com a adidas, combinando a tecnologia de telas da Hisense com a cultura do futebol e proporcionando experiências interativas imersivas. O evento está aberto ao público como um espaço para curtir o clima da Copa do Mundo.

Foco do evento: Promover a tecnologia RGB MiniLED e desenvolver a autoridade da marca

O evento temporário da Hisense com tema RGB acontece em um local privilegiado ao lado do "The Vessel", a icônica estrutura do Hudson Yards, em Nova York. De 9 a 13 de junho, o evento tem como objetivo criar um "novo ponto de referência" que combine identidade de marca, tecnologia e cultura do futebol. A instalação possui telas de LED que exibem dinamicamente mensagens da marca Hisense, animações nas cores primárias RGB e elementos relacionados à Copa do Mundo, interpretando de forma criativa o "RGB" como o tema central do evento: "O verdadeiro jogo começa com a Hisense". Isso transmite a mensagem de que uma autêntica e envolvente experiência visual começa com a avançada tecnologia de telas da Hisense.

O evento apresentou a principal linha de televisores MiniLED RGB da Hisense: três televisores da série UX de 116 polegadas e um da série U9 de 85 polegadas. Oficialmente responsável pela transmissão televisiva das revisões do VAR, a série busca resolver os pontos críticos da experiência de assistir à Copa do MundoTM por meio da tecnologia RGB MiniLED. Com jogos interativos relacionados ao futebol, os visitantes puderam experimentar em primeira mão a precisão das cores, a nitidez do movimento, a imersão em telas grandes e o conforto visual, transformando as especificações do produto em cenários perceptíveis visualmente.

Campanha PI+ em parceria com a adidas: criando uma experiência de marca imersiva

Uma das principais atrações do evento temporário com temática RGB foi a parceria da Hisense com a adidas e a FIFA para desenvolver duas experiências interativas relacionadas ao futebol:

Espelho digital: Os torcedores se posicionaram diante de uma tela Hisense RGB MiniLED para experimentar virtualmente os uniformes da adidas, enquanto a tecnologia RGB Chromagic reproduzia as cores autênticas das camisetas para os avatares personalizados dos torcedores.

Mural colorido: Um jogo de tiro desbloqueava gradualmente um mural em parceria com a marca, com o slogan "O verdadeiro jogo começa com a Hisense", que podia ser compartilhado nas redes sociais após a conclusão.

As duas experiências recorreram à tecnologia MiniLED RGB da Hisense como infraestrutura de base, transformando especificações técnicas em uma experiência interativa bem realista. Essa abordagem transformou a mensagem da marca "O verdadeiro jogo começa com a Hisense" em uma experiência envolvente para o consumidor.

Esta parceria é um marco na atuação da Hisense como patrocinadora da Copa do Mundo da FIFA 2026TM. Como patrocinadora oficial, a Hisense busca ativamente parcerias intermarcas com outros patrocinadores, baseadas em propriedade intelectual, transformando a exposição de uma única marca em experiências colaborativas para o consumidor envolvendo várias marcas, usando recursos tecnológicos compartilhados e cenários desenvolvidos em conjunto — alcançando assim o endosso mútuo das marcas e um impacto ampliado.

O evento incorporou a lógica de conversão do varejo dos EUA por meio do programa "Nosso apresentador com a Hisense". Os participantes responderam a questionários com temática de futebol, gerando pôsteres de identidade de torcedores com perfis de cores RGB e recomendações de produtos personalizadas. Códigos QR redirecionavam o tráfego para o site da Hisense nos EUA onde era possível realizar a compra. Os registros de interações offline deram direito à participação em sorteios de cupons de desconto online, possibilitando a geração de tráfego e a conversão de vendas.

O evento temporário "RGB" em Nova York faz parte da campanha de patrocínio da Hisense para a Copa do Mundo da FIFA 2026TM. Da experiência imersiva no Hudson Yards, em Nova York, passando pela interação sensorial no Museu da FIFA em Toronto, até a demonstração da tecnologia de ponta da Hisense na zona de exibição comercial da SFE e da paixão dos torcedores no FFF na Cidade do México até a apresentação técnica no centro de operações VAR da IBC, a Hisense utiliza a tecnologia RGB MiniLED como um fio condutor, unindo direitos de patrocínio dispersos em uma narrativa de marca coesa. Essa abordagem transforma a mensagem "O verdadeiro jogo começa com a Hisense" em experiências reais, traduz a tecnologia de telas profissionais em uma linguagem baseada em cenários compreensível para o consumidor e aumenta os pontos de contato da marca através de parcerias intersetoriais baseadas na propriedade intelectual. A Hisense continuará a estabelecer laços com consumidores de todo o mundo, usando a tecnologia como base e a cultura do futebol como veículo emocional.

FONTE Hisense