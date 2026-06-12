Podujatie s dočasnou zážitkovou zónou Hisense v štýle RGB rozžiari nový míľnik Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA 2026™
News provided byHisense
Jun 12, 2026, 15:18 ET
NEW YORK, 12. júna 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Hisense, ako oficiálny sponzor Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA 2026TM, spustila 9. júna v Hudson Yards v New Yorku svoju dočasnú zážitkovú kampaň s tematikou RGB. Podujatie predstavilo oficiálne zdroje FIFA a spoluprácu značky so značkou adidas, ktorá kombinovala technológiu displejov Hisense s futbalovou kultúrou prostredníctvom pohlcujúcich interaktívnych zážitkov. Zážitková kampaň je otvorená pre verejnosť ako priestor na zapojenie sa do atmosféry majstrovstiev sveta.
Zameranie udalosti: propagácia technológie RGB MiniLED a budovanie autority značky
Dočasné zážitkové podujatie Hisense s tematikou RGB sa nachádza na výbornom mieste vedľa ikonickej stavby vyhliadkovej konštrukcie „The Vessel" v Hudson Yards v New Yorku. Podujatie, ktoré sa koná od 9. do 13. júna, má za cieľ vytvoriť „nový orientačný bod", ktorý spojí identitu značky, technológie a futbalovú kultúru. Inštalácia obsahuje LED obrazovky dynamicky zobrazujúce posolstvo značky Hisense, animácie primárnych farieb RGB a prvky Majstrovstiev sveta vo futbale, čím šikovne interpretuje „RGB" ako hlavnú tému podujatia: „Skutočná hra začína s Hisense". Toto vyjadruje posolstvo, že autentický a pohlcujúci zážitok zo sledovania začína špičkovou technológiou displejov od spoločnosti Hisense.
Zážitková kampaň predstavila vlajkový rad produktov RGB MiniLED od spoločnosti Hisense: tri 116-palcové televízory série UX a jeden 85-palcový televízor série U9. Ako oficiálny dodávateľ televízorov pre systém VAR sa rad zameriava na problematické body sledovania Majstrovstiev sveta vo futbale (World CupTM ) prostredníctvom technológie RGB MiniLED. Interaktívne hry s futbalovou tematikou umožnili návštevníkom na vlastnej koži zažiť presnosť farieb, čistotu pohybu, ponorenie sa do hry na veľkej obrazovke a pohodlie pre oči, čím sa špecifikácie produktov premietli do reálnych podmienok sledovania.
Kampaň postavená na partnerskej spolupráci so značkou adidas: vytvorenie pohlcujúceho zážitku so značkou
Ústredným prvkom dočasnej zážitkovej kampane s tematikou RGB je partnerstvo spoločnosti Hisense s adidas a FIFA na vývoji dvoch interaktívnych zážitkov s futbalovou tematikou:
- Digitálne zrkadlo: fanúšikovia stáli pred obrazovkou Hisense RGB MiniLED, aby si virtuálne vyskúšali dresy adidas. Technológia RGB Chromagic vykresľovala autentické farby dresov pre personalizovaných avatarov fanúšikov.
- Farebná nástenná maľba: strelecká hra postupne odkrývala spoločnú nástennú maľbu s názvom „Skutočná hra začína s Hisense", ktorú bolo možné po dokončení zdieľať na sociálnych sieťach.
Oba zážitky využívali technológiu Hisense RGB MiniLED ako základnú infraštruktúru, ktorá premieňala technické špecifikácie na hmatateľnú interaktívnu spätnú väzbu. Tento prístup posunul slogan „Skutočná hra začína s Hisense" od posolstva značky k hmatateľnému zážitku pre spotrebiteľov.
Táto spolupráca predstavuje kľúčový pilier sponzorskej kampane spoločnosti Hisense na Majstrovstvách sveta vo futbale FIFA 2026TM. Ako oficiálny sponzor sa spoločnosť Hisense aktívne usiluje o partnerstvá medzi značkami založené na duševnom vlastníctve s ďalšími sponzormi, pričom prostredníctvom zdieľaných technologických zdrojov a spoločne vyvinutých scenárov premieňa expozíciu jednej značky na spoločné spotrebiteľské zážitky s viacerými značkami – čím sa dosahuje vzájomná podpora značky a zosilňuje sa jej vplyv.
Zážitková kampaň zahŕňala predajné mechanizmy prispôsobené trhu v USA prostredníctvom programu „V spolupráci so značkou Hisense". Účastníci vyplnili kvízy s futbalovou tematikou, pričom vytvorili jedinečné plagáty fanúšikov vo farbách R/G/B a odporúčania zodpovedajúcich produktov. QR kódy smerovali návštevnosť na webovú stránku Hisense U.S. na nákup. Záznamy o offline interakcii umožnili vstup do online žrebovaní o zľavové kupóny, čo umožnilo výmenu návštevnosti a konverziu predajov.
Dočasná zážitková kampaň New York RGB je súčasťou kampane v rámci sponzorstva Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA 2026 TM spoločnosťou Hisense. Od pohlcujúceho zážitku na Hudson Yards v New Yorku, cez prezentáciu popredných technológií Hisense v komerčnej prezentačnej zóne SFE, až po zmyslovú interakciu v Múzeu FIFA v Toronte, od nadšenia fanúšikov vo fanúšikovskej zóne na FIFA Fan Festival (FFF) v Mexico City až po technickú prezentáciu v operačnom stredisku systému VAR v medzinárodnom vysielacom centre (IBC), Hisense využíva technológiu RGB MiniLED ako zjednocujúce vlákno, ktoré spája rozptýlené sponzorské práva do súdržného naratívu značky. Tento prístup mení heslo „Skutočná hra začína s Hisense" z posolstva na hmatateľné zážitky, premieňa profesionálnu zobrazovaciu technológiu na reč orientovanú na reálne situácie, ktorým spotrebiteľ rozumie, a rozširuje kontaktné body značky prostredníctvom medzisektorových partnerstiev založených na duševnom vlastníctve. Spoločnosť Hisense bude naďalej budovať vzťahy s globálnymi spotrebiteľmi, pričom technológie budú základnou infraštruktúrou a futbalová kultúra bude nositeľom emócií.
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