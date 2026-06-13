Тематическая RGB-площадка Hisense представляет новую достопримечательность Чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2026™

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, официальный спонсор Чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2026TM, 9 июня открыла нью-йоркском комплексе Hudson Yards тематическую интерактивную площадку, посвященную технологии RGB. Мероприятие объединило официальные ресурсы FIFA и партнерский проект бренда с компанией adidas, совместив фирменные технологии отображения Hisense с футбольной культурой и создавая эффект полного погружения. Площадка открыта для широкой публики и позволяет всем желающим окунуться в атмосферу чемпионата мира по футболу.

В центре внимания — продвижение технологии RGB MiniLED и укрепление авторитета бренда

Тематическая RGB-площадка Hisense расположена рядом с «The Vessel» — знаковой архитектурной достопримечательностью комплекса Hudson Yards в Нью-Йорке. С 9 по 13 июня площадка призвана стать новой «точкой притяжения», где гармонично сочетаются фирменный стиль, технологии и футбольная культура. Инсталляция оснащена светодиодными экранами, на которых в динамическом режиме отображаются сообщения бренда Hisense, анимации в основных цветах RGB и элементы, связанные с чемпионатом мира, остроумно обыгрывая аббревиатуру RGB как основную тему мероприятия: «Настоящая игра начинается с Hisense» (Real Game Begins with Hisense). Тем самым компания подчеркивает, что по-настоящему реалистичный и увлекательный просмотр игры начинается с передовой технологии отображения Hisense.

В рамках мероприятия была представлена флагманская линейка телевизоров Hisense с технологией RGB MiniLED: три модели серии UX с диагональю 116 дюймов и одна модель серии U9 с диагональю 85 дюймов. Как официальный поставщик телевизоров для просмотра видеоповторов VAR на турнире, Hisense стремится решить основные проблемы просмотра футбольных трансляций World CupTM с помощью технологии RGB MiniLED. Интерактивные игры на футбольную тематику позволяют посетителям на практике оценить точность цветопередачи, четкость отображения движения, эффект полного погружения благодаря большому экрану и комфорт для зрения, превращая технические характеристики устройств в наглядный пользовательский опыт.

Кампания IP+ в сотрудничестве с adidas: создание брендового взаимодействия с эффектом погружения

Ключевыми элементами RGB-площадки стали две интерактивные тематические футбольные зоны, разработанные Hisense совместно с adidas и FIFA:

Digital Mirror (Цифровое зеркало): становясь перед экраном Hisense RGB MiniLED, болельщики могли виртуально примерить футбольную форму аdidas; благодаря технологии RGB Chromagic цвета экипировки отражались максимально реалистично, создавая персонализированный цифровой образ болельщика.

Color Mural (Цветная фреска): в ходе футбольной игры на точность удара участники постепенно открывали настенную надпись с совместным девизом двух брендов «Настоящая игра начинается с Hisense» (Real Game Begins with Hisense), которой можно было затем поделиться в социальных сетях.

В обоих случаях технология RGB MiniLED от Hisense выступала в качестве базовой технологической платформы, трансформирующей технические характеристики устройств в осязаемый интерактивный опыт их применения. Такой подход позволил превратить девиз «Настоящая игра начинается с Hisense» (Real Game Begins with Hisense) из рекламного приема в реальное взаимодействие с пользователем.

Это сотрудничество стало одним из ключевых элементов реализации спонсорской программы Hisense в рамках FIFA World Cup 2026TM. Как официальный спонсор турнира Hisense активно развивает межбрендовое партнерство с другими спонсорами на основе интеллектуальной собственности, превращая традиционное присутствие одного бренда в мультибрендовое взаимодействие с пользователем за счет совместного использования технологических ресурсов и разработки совместных сценариев взаимодействия, что обеспечивает взаимную поддержку брендов и усиливает общий эффект.

В рамках мероприятия был также реализован механизм сопряжения с американским розничным рынком посредством программы «Организатор турнира и Hisense» (Our Host with Hisense). Участники участвовали в викторинах на футбольную тематику, по результатам которых для них создавались персонализированные постеры болельщиков с цветовым профилем R/G/B и выдавались индивидуальные рекомендации по продукции компании. По QR-кодам пользователей перенаправляли на американский веб-сайт Hisense для совершения покупки. Участие в офлайн-программах давало возможность принять участие в онлайн-розыгрыше скидочных купонов, обеспечивая привлечение аудитории и конверсию продаж.

Тематическая RGB-площадка в Нью-Йорке является частью реализации спонсорской программы Hisense в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2026TM. От иммерсивного пространства в нью-йоркском комплексе Hudson Yards до демонстрации передовых технологий Hisense в коммерческой выставочной зоне SFE, от интерактивных экспозиций в Музее FIFA в Торонто до темпераментного фестиваля болельщиков FIFA Fan Festival (FFF) в Мехико и технической презентации в операционном центре IBC VAR — технология RGB MiniLED выступает объединяющей нитью, связывающей различные спонсорские инициативы в единую историю бренда Hisense. Такой подход позволяет превратить девиз «Настоящая игра начинается с Hisense» (Real Game Begins with Hisense) из рекламного сообщения в реальное взаимодействие с пользователем и сделать профессиональные технологии отображения понятными и осязаемыми для него через практические сценарии использования, а также расширяет точки взамодействия бренда со своей аудиторией благодаря межотраслевым партнерствам на основе интеллектуальной собственности. В будущем компания Hisense намерена продолжить укрепление связи с потребителями во всем мире, используя технологии в качестве фундаментальной основы, а футбольную культуру — в качестве инструмента объединения людей.