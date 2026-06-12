Tematyczne wydarzenie Hisense poświęcone technologii RGB zwraca uwagę na nowy symbol Mistrzostw Świata FIFA 2026™

NOWY JORK, 12 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ - Jako Oficjalny Sponsor Mistrzostw Świata FIFA 2026™, firma Hisense uruchomiła 9 czerwca w nowojorskim Hudson Yards specjalną strefę doświadczeń poświęconą technologii RGB. Wydarzenie wykorzystuje oficjalne zasoby FIFA oraz współpracę marki z adidas, łącząc technologie wyświetlania obrazu Hisense z kulturą piłkarską poprzez immersyjne i interaktywne doświadczenia. Strefa jest otwarta dla publiczności i stanowi miejsce, w którym odwiedzający mogą poczuć atmosferę mundialu.

Główny temat wydarzenia: promocja technologii RGB MiniLED i budowanie pozycji marki

Tematyczna strefa Hisense poświęcona RGB została zlokalizowana w prestiżowym miejscu obok „The Vessel" - charakterystycznej konstrukcji będącej symbolem Hudson Yards w Nowym Jorku. W dniach od 9 do 13 czerwca wydarzenie ma pełnić rolę „nowego punktu orientacyjnego", łączącego tożsamość marki, technologię i kulturę piłkarską. Instalacja wyposażona została w ekrany LED dynamicznie prezentujące komunikaty marki Hisense, animacje wykorzystujące podstawowe barwy RGB i elementy związane z Mistrzostwami Świata. W kreatywny sposób interpretuje to skrót „RGB" jako główne hasło wydarzenia: „Real Game Begins with Hisense" („Prawdziwa gra zaczyna się z Hisense"). Przekaz ten podkreśla, że autentyczne i immersyjne doświadczenia związane z oglądaniem sportu rozpoczynają się dzięki zaawansowanym technologiom wyświetlania obrazu Hisense.

W strefie zaprezentowano flagową linię telewizorów RGB MiniLED firmy Hisense: trzy modele z serii UX o przekątnej 116 cali oraz jeden model z serii U9 o przekątnej 85 cali. Jako Oficjalny dostawca telewizorów do weryfikacji VAR, firma stworzyła tę serię z myślą o eliminowaniu najczęstszych problemów związanych z oglądaniem Mistrzostw Świata FIFA™ dzięki technologii RGB MiniLED. Interaktywne gry o tematyce piłkarskiej umożliwiały odwiedzającym bezpośrednie doświadczenie precyzji odwzorowania kolorów, płynności ruchu, immersji zapewnianej przez duże ekrany oraz komfortu dla wzroku, przekładając parametry techniczne urządzeń na realne doświadczenia użytkowników.

Kampania IP+ realizowana we współpracy z adidas: tworzenie immersyjnych doświadczeń marki

Jednym z centralnych elementów strefy RGB były dwa interaktywne doświadczenia związane z piłką opracowane przez Hisense we współpracy z adidas i FIFA:

Cyfrowe lustro - kibice mogli stanąć przed ekranem RGB MiniLED firmy Hisense i wirtualnie przymierzyć stroje adidas. Technologia RGB Chromagic zapewniała wierne odwzorowanie kolorów koszulek, umożliwiając tworzenie spersonalizowanych awatarów kibiców.

Kolorowy mural - gra polegająca na oddawaniu strzałów stopniowo odsłaniała wspólny dla obu marek mural z hasłem „Real Game Begins with Hisense", który po ukończeniu można było udostępnić w mediach społecznościowych.

Oba doświadczenia wykorzystywały technologię RGB MiniLED firmy Hisense jako podstawę działania, przekładając parametry techniczne na namacalne i angażujące interakcje. Dzięki temu hasło „Real Game Begins with Hisense" przestało być jedynie komunikatem marketingowym, stając się doświadczeniem, w którym konsumenci mogli osobiście wziąć udział.

Współpraca ta stanowi jeden z kluczowych elementów aktywizacji sponsoringowej Hisense związanej z Mistrzostwami Świata FIFA 2026™. Jako Oficjalny Sponsor firma aktywnie rozwija partnerstwa między markami oparte na wykorzystaniu praw własności intelektualnej (IP) wspólnie z innymi sponsorami turnieju. Dzięki współdzieleniu zasobów technologicznych oraz wspólnemu tworzeniu scenariuszy doświadczeń konsumenckich pojedyncza ekspozycja marki zmienia się w obejmujące wiele marek doświadczenia o większej sile oddziaływania, zapewniające wzajemne wzmacnianie wizerunku partnerów.

Wydarzenie uwzględniało również mechanizmy wspierające sprzedaż detaliczną na rynku amerykańskim w ramach programu „Our Host with Hisense". Uczestnicy rozwiązywali quizy o tematyce piłkarskiej i otrzymywali spersonalizowane plakaty kibica oparte na profilach kolorystycznych R/G/B i dopasowane rekomendacje produktowe. Kody QR kierowały użytkowników do amerykańskiej strony internetowej Hisense umożliwiającej zakup produktów. Rejestracja aktywności podczas wydarzenia dawała ponadto możliwość udziału w internetowych losowaniach kuponów rabatowych, wspierając przekierowywanie ruchu konsumentów i konwersję sprzedażową.

Nowojorska strefa RGB stanowi część globalnych działań sponsoringowych Hisense związanych z Mistrzostwami Świata FIFA 2026™. Od immersyjnych doświadczeń w Hudson Yards w Nowym Jorku, poprzez prezentację najnowocześniejszych technologii Hisense w strefie ekspozycyjnej SFE, interakcje sensoryczne w Muzeum FIFA w Toronto czy emocje kibiców podczas wydarzeń FFF w Meksyku po prezentacje technologiczne w centrum operacyjnym VAR podczas targów IBC - Hisense wykorzystuje technologię RGB MiniLED jako wspólny element łączący wszystkie inicjatywy sponsoringowe w spójną narrację marki. Takie podejście pozwala przeobrazić hasło „Real Game Begins with Hisense" z komunikatu marketingowego w rzeczywiste doświadczenia użytkownika, przełożyć profesjonalne technologie wyświetlania obrazu na język zrozumiałych dla konsumentów zastosowań oraz rozszerzać punkty kontaktu z marką dzięki partnerstwom opartym na własności intelektualnej i współpracy między różnymi sektorami. Hisense zamierza nadal budować relacje z konsumentami na całym świecie, wykorzystując technologię jako fundament działania, a kulturę piłkarską jako nośnik emocji.