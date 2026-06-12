Acara munculan bertemakan RGB Hisense terangi mercu tanda baharu FIFA World Cup 2026™

NEW YORK, 13 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Sebagai Penaja Rasmi FIFA World Cup 2026™, Hisense melancarkan aktiviti promosi munculan (pop-up) bertemakan RGB pada 9 Jun di Hudson Yards, New York. Acara tersebut menampilkan sumber rasmi FIFA serta kerjasama jenama bersama adidas, menggabungkan teknologi paparan Hisense dengan budaya bola sepak menerusi pengalaman interaktif yang imersif. Aktiviti tersebut dibuka kepada orang ramai sebagai ruang untuk menikmati suasana Piala Dunia.

Fokus Acara: Promosi Teknologi RGB MiniLED dan Pembinaan Autoriti Jenama

Acara munculan bertemakan RGB Hisense terletak di lokasi utama bersebelahan 'The Vessel', iaitu struktur ikonik di Hudson Yards, New York. Dari 9 hingga 13 Jun, acara tersebut bermatlamat untuk mewujudkan 'mercu tanda baharu' yang menggabungkan identiti jenama, teknologi dan budaya bola sepak. Pemasangan tersebut menampilkan skrin LED yang memaparkan secara dinamik mesej jenama Hisense, animasi warna asas RGB dan elemen Piala Dunia, selain mentafsirkan dengan bijak "RGB" sebagai tema teras acara tersebut: "Real Game Begins with Hisense" ("Permainan Sebenar Bermula dengan Hisense"). Tema ini menyampaikan mesej bahawa pengalaman tontonan yang autentik dan imersif bermula dengan teknologi paparan termaju Hisense.

Aktiviti tersebut turut mempamerkan rangkaian RGB MiniLED utama daripada Hisense: tiga televisyen siri UX 116-inci dan satu televisyen siri U9 85-inci. Sebagai Penyedia TV Semakan VAR Rasmi, siri ini menyasarkan masalah khusus tontonan World Cup™ melalui teknologi RGB MiniLED. Permainan interaktif bertemakan bola sepak membolehkan pengunjung merasai sendiri ketepatan warna, kejelasan pergerakan, keasyikan skrin besar dan keselesaan mata, sekali gus menterjemahkan spesifikasi produk kepada senario tontonan yang jelas.

Kempen IP+ Bekerjasama dengan adidas: Mencipta Pengalaman Jenama Imersif

Sebagai ciri utama acara promosi munculan RGB, Hisense bekerjasama dengan adidas dan FIFA untuk membangunkan dua pengalaman interaktif bertemakan bola sepak:

Cermin Digital: Peminat berdiri di hadapan skrin Hisense RGB MiniLED untuk mencuba kit adidas secara maya, dengan teknologi RGB Chromagic mempersembahkan warna jersi autentik untuk avatar peminat diperibadikan.

Mural Berwarna: Permainan menendang bola mendedahkan secara berperingkat mural "Real Game Begins with Hisense" berjenama bersama yang boleh dikongsi di media sosial setelah selesai.

Kedua-dua pengalaman menggunakan teknologi RGB MiniLED Hisense sebagai infrastruktur asas, menterjemahkan spesifikasi teknikal kepada maklum balas interaktif yang ketara. Pendekatan ini mengubah "Real Game Begins with Hisense" daripada mesej jenama kepada pengalaman yang boleh disentuh oleh pengguna.

Kerjasama ini merupakan pelaksanaan utama aktiviti penajaan FIFA World Cup 2026™ oleh Hisense. Sebagai Penaja Rasmi, Hisense aktif menjalin kerjasama rentas jenama berasaskan IP bersama rakan penaja, mengubah pendedahan jenama tunggal kepada pengalaman pengguna kolaboratif berbilang jenama melalui sumber teknologi yang dikongsi bersama dan senario yang dibangunkan bersama—seterusnya mencapai sokongan jenama bersama dan impak yang dipertingkat.

Aktiviti promosi tersebut turut menerapkan logik penukaran runcit A.S. menerusi program "Our Host with Hisense". Peserta menyelesaikan kuiz bertemakan bola sepak, menghasilkan poster identiti peminat berasaskan profil warna R/G/B serta cadangan produk yang sepadan. Kod QR menghalakan trafik ke laman web Hisense A.S. untuk tujuan pembelian. Rekod interaksi luar talian membolehkan peserta menyertai cabutan kupon diskaun dalam talian, sekali gus membolehkan pertukaran trafik dan penukaran jualan.

Acara promosi munculan RGB New York merupakan sebahagian daripada rangkaian aktiviti penajaan FIFA World Cup 2026™ Hisense. Daripada pengalaman imersif di Hudson Yards, New York kepada pameran teknologi perbatasan Hisense di zon paparan komersial SFE, serta interaksi deria di FIFA Museum, Toronto, daripada semangat peminat di FFF Mexico City, hinggalah pembentangan teknikal di pusat operasi VAR IBC, Hisense menggunakan teknologi RGB MiniLED sebagai benang penyatu yang menggabungjalinkan hak penajaan tersebar kepada naratif jenama yang padu. Pendekatan ini menterjemahkan "Real Game Begins with Hisense" daripada mesej kepada pengalaman nyata, menukarkan teknologi paparan profesional kepada bahasa berasaskan senario yang mudah difahami oleh pengguna serta memperluas titik sentuhan jenama melalui kerjasama silang sektor berasaskan IP. Hisense akan terus membina hubungan bersama pengguna global dengan menjadikan teknologi sebagai infrastruktur asas dan budaya bola sepak sebagai pembawa emosi.

SOURCE Hisense