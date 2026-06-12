Hisense จัดอีเวนต์ป๊อปอัปธีม RGB ส่องประกายแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของ FIFA World Cup 2026™
News provided byHisense
12 Jun, 2026, 19:03 CST
นิวยอร์ก, 12 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Hisense ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ (Official Sponsor) ของ FIFA World Cup 2026™ ได้เปิดตัวกิจกรรมป๊อปอัปภายใต้ธีม RGB เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ฮัดสันยาร์ดส์ (Hudson Yards) ในกรุงนิวยอร์ก กิจกรรมดังกล่าวนำเสนอสินทรัพย์และองค์ประกอบต่าง ๆ ของแบรนด์อย่างเป็นทางการของ FIFA พร้อมความร่วมมือด้านแบรนด์กับ adidas โดยผสานเทคโนโลยีการแสดงผลของ Hisense เข้ากับวัฒนธรรมฟุตบอลผ่านประสบการณ์เชิงโต้ตอบที่ดื่มด่ำแบบอิมเมอร์ซีฟ โดยเปิดให้สาธารณชนเข้าร่วมเพื่อมอบพื้นที่ให้สามารถสัมผัสบรรยากาศของการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างใกล้ชิด
จุดสนใจหลักของงาน: การส่งเสริมประชาสัมพันธ์เทคโนโลยี RGB MiniLED และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์
อีเวนต์ป๊อปอัปธีม RGB ของ Hisense ตั้งอยู่ในทำเลสำคัญข้าง "The Vessel" ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างอันโดดเด่นของฮัดสันยาร์ดส์ในกรุงนิวยอร์ก กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–13 มิถุนายน โดยมีเป้าหมายในการสร้าง "แลนด์มาร์กแห่งใหม่" ที่ผสานอัตลักษณ์ของแบรนด์ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมฟุตบอลเข้าไว้ด้วยกัน ภายในพื้นที่จัดงานมีการติดตั้งจอ LED อย่างโดดเด่นที่นำเสนอข้อความสื่อสารของแบรนด์ Hisense แบบไดนามิก ผสานแอนิเมชันแม่สี RGB และองค์ประกอบที่สะท้อนบรรยากาศของการแข่งขันฟุตบอลโลก โดยนำแนวคิด "RGB" มาตีความอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นธีมหลักของงานผ่านสโลแกน "Real Game Begins with Hisense" (เกมที่แท้จริงเริ่มต้นกับ Hisense) เพื่อสื่อสารว่าประสบการณ์การรับชมที่สมจริงและดื่มด่ำเต็มอารมณ์ เริ่มต้นได้ด้วยเทคโนโลยีจอแสดงผลที่ล้ำสมัยของ Hisense
ภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์เรือธงในกลุ่ม RGB MiniLED ของ Hisense ได้แก่ โทรทัศน์ซีรีส์ UX ขนาด 116 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง และโทรทัศน์ซีรีส์ U9 ขนาด 85 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ในฐานะพันธมิตรผู้จัดหาจอโทรทัศน์ที่ใช้ในการตรวจสอบผลตัดสิน VAR อย่างเป็นทางการ (Official VAR Review TV Provider) ผลิตภัณฑ์ซีรีส์ดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาต่าง ๆ ในการรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก™ ผ่านเทคโนโลยี RGB MiniLED นอกจากนี้ ยังมีเกมเชิงโต้ตอบในธีมฟุตบอลที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นความแม่นยำของสี ความคมชัดของภาพเคลื่อนไหว ประสบการณ์รับชมผ่านจอขนาดใหญ่สุดดื่มด่ำแบบอิมเมอร์ซีฟ และความสบายตาในการรับชม ซึ่งช่วยเปลี่ยนคุณสมบัติทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ให้กลายเป็นประสบการณ์การรับชมที่ผู้บริโภคสามารถรับรู้และสัมผัสได้จริง
แคมเปญ IP+ ภายใต้ความร่วมมือกับ adidas: สร้างประสบการณ์แบรนด์แบบอิมเมอร์ซีฟสุดดื่มด่ำ
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของกิจกรรมป๊อปอัป RGB คือความร่วมมือระหว่าง Hisense, adidas และ FIFA ในการพัฒนาประสบการณ์เชิงโต้ตอบในธีมฟุตบอลจำนวน 2 รูปแบบ ได้แก่:
- Digital Mirror: แฟนฟุตบอลสามารถยืนหน้าจอ RGB MiniLED ของ Hisense เพื่อลองสวมชุดแข่งขันของ adidas แบบเสมือนจริง โดยมีเทคโนโลยี RGB Chromagic ช่วยแสดงสีของเสื้อแข่งได้อย่างสมจริง พร้อมสร้างอวตารแฟนบอลที่สะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้เข้าร่วมแต่ละคน
- Color Mural: เกมยิงประตูฟุตบอลซึ่งทุกครั้งที่ทำคะแนนได้จะช่วยเผยให้เห็นภาพจิตรกรรมดิจิทัล "Real Game Begins with Hisense" ที่สร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างแบรนด์มากขึ้นทีละส่วนจนครบสมบูรณ์ และสามารถบันทึกพร้อมแชร์ลงโซเชียลมีเดียได้เมื่อจบเกม
ประสบการณ์ทั้งสองรูปแบบนี้ใช้เทคโนโลยี RGB MiniLED ของ Hisense เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่ซ่อนอยู่ โดยเปลี่ยนคุณสมบัติทางเทคนิคให้กลายเป็นผลตอบสนองเชิงโต้ตอบที่สัมผัสได้จริง แนวทางดังกล่าวทำให้ "Real Game Begins with Hisense" ไม่ได้เป็นเพียงข้อความสื่อสารทางการตลาดของแบรนด์อีกต่อไป แต่กลายเป็นประสบการณ์ที่ผู้บริโภคสามารถจับต้องและมีส่วนร่วมได้โดยตรง
ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของ Hisense ภายใต้โครงการสนับสนุน FIFA World Cup 2026™ ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ Hisense เดินหน้าสร้างความร่วมมือข้ามแบรนด์ที่ขับเคลื่อนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ร่วมกับผู้สนับสนุนรายอื่นอย่างต่อเนื่อง โดยยกระดับการสื่อสารจากการนำเสนอของแบรนด์รายเดียว สู่การสร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างหลายแบรนด์สำหรับผู้บริโภค ผ่านการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีร่วมและร่วมมือพัฒนาสถานการณ์การใช้งาน อันนำไปสู่การเสริมพลังและสร้างความน่าเชื่อถือให้แบรนด์ต่าง ๆ ร่วมกัน พร้อมขยายผลลัพธ์ทางการตลาดให้แพร่หลายยิ่งขึ้น
กิจกรรมดังกล่าวยังนำแนวคิดการเปลี่ยนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้กลายเป็นลูกค้าซึ่งเป็นแนวทางของตลาดค้าปลีกสหรัฐฯ มาประยุกต์ใช้ผ่านโครงการ "Our Host with Hisense" ผู้เข้าร่วมจะได้ตอบแบบทดสอบในธีมฟุตบอล ก่อนรับโปสเตอร์แสดงอัตลักษณ์แฟนบอลในคอนเซ็ปต์สี R/G/B พร้อมคำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความสนใจและบุคลิกของตน อีกทั้งยังมีการใช้ QR Code เพื่อเชื่อมไปยังเว็บไซต์ Hisense สหรัฐอเมริกาเพื่อสั่งซื้อสินค้าได้โดยตรง ขณะเดียวกัน ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานยังถูกนำมาใช้เป็นสิทธิ์ในการเข้าร่วมลุ้นรับคูปองส่วนลดทางออนไลน์ ช่วยเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมระหว่างช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ พร้อมสนับสนุนการสร้างยอดขายอย่างเป็นรูปธรรม
กิจกรรมป๊อปอัป RGB ในกรุงนิวยอร์กเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานด้านการสนับสนุน FIFA World Cup 2026™ ของ Hisense ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ดื่มด่ำแบบอิมเมอร์ซีฟที่ฮัดสันยาร์ดส์ ในกรุงนิวยอร์ก การจัดแสดงเทคโนโลยีล้ำสมัยของ Hisense ในพื้นที่จัดแสดงเชิงพาณิชย์ของ SFE ประสบการณ์ปฏิสัมพันธ์เชิงประสาทสัมผัสที่ FIFA Museum ในโตรอนโต ความคลั่งไคล้และพลังเชียร์ของแฟนฟุตบอลที่ FFF ในเม็กซิโกซิตี ไปจนถึงการนำเสนอด้านเทคนิคที่ศูนย์ปฏิบัติการ VAR ของ IBC ทาง Hisense ได้นำเทคโนโลยี RGB MiniLED มาใช้เป็นแกนกลางเพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมและสิทธิประโยชน์ด้านการสนับสนุนที่กระจายอยู่ในหลากหลายพื้นที่และรูปแบบ มาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวของแบรนด์อย่างเป็นเอกภาพ แนวทางดังกล่าวช่วยเปลี่ยน "Real Game Begins with Hisense" จากเพียงข้อความสื่อสารทางการตลาดให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ผู้บริโภคสัมผัสได้จริง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแสดงผลระดับมืออาชีพให้กลายเป็นประสบการณ์การใช้งานที่ผู้บริโภคเข้าใจและรับรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมขยายจุดเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคผ่านความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา Hisense จะยังคงเดินหน้าสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยีเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรม และใช้วัฒนธรรมฟุตบอลเป็นสื่อกลางในการสร้างความผูกพันทางอารมณ์กับผู้คนทั่วโลก
SOURCE Hisense
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