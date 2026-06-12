Sự kiện pop-up theo chủ đề RGB của Hisense thắp sáng điểm đến biểu tượng mới của FIFA World Cup 2026™

NEW YORK, ngày 12 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Với vai trò Nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026™, Hisense đã triển khai hoạt động pop-up theo chủ đề RGB vào ngày 9 tháng 6 tại Hudson Yards ở New York. Sự kiện tận dụng các nguồn lực chính thức của FIFA và sự hợp tác thương hiệu với adidas, kết hợp công nghệ hiển thị của Hisense với văn hóa bóng đá thông qua các trải nghiệm tương tác đắm chìm. Sự kiện này mở cửa cho công chúng như một không gian để hòa mình vào bầu không khí của World Cup.

Trọng tâm sự kiện: Quảng bá công nghệ RGB MiniLED và xây dựng vị thế thương hiệu

Sự kiện pop-up theo chủ đề RGB của Hisense được tổ chức tại vị trí đắc địa bên cạnh The Vessel, công trình mang tính biểu tượng tại Hudson Yards ở New York. Từ ngày 9 đến 13 tháng 6, sự kiện hướng tới việc tạo nên một "điểm đến biểu tượng mới" kết hợp giữa bản sắc thương hiệu, công nghệ và văn hóa bóng đá. Các màn hình LED tại không gian sự kiện hiển thị sinh động thông điệp thương hiệu của Hisense, các hiệu ứng động dựa trên ba màu cơ bản RGB và những yếu tố gắn liền với World Cup, diễn giải "RGB" một cách khéo léo thành chủ đề trung tâm của sự kiện: "Real Game Begins with Hisense" (Trận đấu đích thực bắt đầu cùng Hisense). Điều này truyền tải thông điệp rằng trải nghiệm xem chân thực và đắm chìm bắt đầu với công nghệ hiển thị tiên tiến của Hisense.

Sự kiện này giới thiệu dòng sản phẩm RGB MiniLED chủ lực của Hisense gồm ba mẫu TV dòng UX 116 inch và một mẫu TV dòng U9 85 inch. Với vai trò Nhà cung cấp TV chính thức cho hệ thống xem lại VAR, dòng sản phẩm này hướng đến việc giải quyết những hạn chế thường gặp trong trải nghiệm xem World Cup™ thông qua công nghệ RGB MiniLED. Các trò chơi tương tác theo chủ đề bóng đá cho phép khách tham quan trực tiếp trải nghiệm độ chính xác màu sắc, độ rõ nét của chuyển động, đắm chìm trong màn hình lớn và sự thoải mái cho mắt, chuyển các thông số kỹ thuật của sản phẩm thành những trải nghiệm xem có thể cảm nhận được.

Chiến dịch IP+ hợp tác cùng adidas: Tạo dựng trải nghiệm thương hiệu đắm chìm

Là điểm nhấn trung tâm của sự kiện pop-up RGB, Hisense đã hợp tác với adidas và FIFA để phát triển hai trải nghiệm tương tác theo chủ đề bóng đá:

• Digital Mirror: Người hâm mộ đứng trước màn hình RGB MiniLED của Hisense để thử trang phục adidas theo hình thức ảo, với công nghệ RGB Chromagic tái hiện màu sắc áo đấu một cách chân thực, từ đó tạo ra hình đại diện cá nhân hóa dành cho người hâm mộ.

• Color Mural: Trò chơi sút bóng từng bước mở khóa bức tranh tường đồng thương hiệu "Real Game Begins with Hisense", có thể chia sẻ lên mạng xã hội sau khi hoàn thành.

Cả hai trải nghiệm đều sử dụng công nghệ RGB MiniLED của Hisense làm nền tảng cốt lõi, chuyển các thông số kỹ thuật thành những phản hồi tương tác có thể cảm nhận trực tiếp. Cách tiếp cận này đã biến "Real Game Begins with Hisense" từ một thông điệp thương hiệu thành trải nghiệm thực tế mà người tiêu dùng có thể trực tiếp cảm nhận.

Sự hợp tác này đại diện cho một hoạt động triển khai trọng điểm trong chiến lược khai thác quyền lợi tài trợ FIFA World Cup 2026™ của Hisense. Với vai trò Nhà tài trợ chính thức, Hisense tích cực theo đuổi các hợp tác liên thương hiệu dựa trên tài sản sở hữu trí tuệ (IP) cùng các nhà tài trợ khác, chuyển đổi hoạt động tiếp xúc từng thương hiệu riêng lẻ thành những trải nghiệm tiêu dùng hợp tác đa thương hiệu thông qua việc chia sẻ nguồn lực công nghệ và cùng phát triển các kịch bản trải nghiệm — đạt được sự bảo chứng thương hiệu lẫn nhau và mở rộng sức ảnh hưởng.

Hoạt động này cũng tích hợp cơ chế chuyển đổi bán lẻ tại thị trường Mỹ thông qua chương trình "Our Host with Hisense". Người tham gia hoàn thành các câu đố theo chủ đề bóng đá để tạo ra các áp phích nhận diện người hâm mộ dựa trên hồ sơ màu sắc R/G/B, đồng thời nhận được các gợi ý sản phẩm phù hợp. Mã QR được sử dụng để điều hướng người dùng tới website của Hisense tại Mỹ để mua hàng. Dữ liệu tương tác tại sự kiện cũng cho phép người tham gia đăng ký quay số nhận phiếu giảm giá trực tuyến, qua đó hỗ trợ luân chuyển lưu lượng khách hàng và chuyển đổi doanh số.

Sự kiện pop-up RGB tại New York là một phần trong chiến lược triển khai quyền lợi tài trợ FIFA World Cup 2026™ của Hisense. Từ trải nghiệm đắm chìm tại Hudson Yards ở New York, tới khu trình diễn công nghệ tiên phong của Hisense tại khu trưng bày thương mại SFE, tới hoạt động tương tác đa giác quan tại Bảo tàng FIFA ở Toronto, từ bầu không khí cuồng nhiệt của người hâm mộ tại FFF ở Mexico City cho đến phần trình diễn công nghệ tại trung tâm vận hành VAR của IBC, Hisense sử dụng công nghệ RGB MiniLED như một sợi dây xuyên suốt để kết nối các quyền lợi tài trợ riêng lẻ thành một câu chuyện thương hiệu thống nhất. Cách tiếp cận này biến "Real Game Begins with Hisense" từ một thông điệp truyền thông thành trải nghiệm hữu hình, chuyển những công nghệ hiển thị chuyên nghiệp thành ngôn ngữ trải nghiệm dựa trên các tình huống sử dụng mà người tiêu dùng có thể trực tiếp cảm nhận, đồng thời mở rộng các điểm chạm thương hiệu thông qua những mối hợp tác liên ngành dựa trên IP. Hisense sẽ tiếp tục xây dựng kết nối với người tiêu dùng toàn cầu, lấy công nghệ làm hạ tầng nền tảng và văn hóa bóng đá làm cầu nối cảm xúc.

SOURCE Hisense