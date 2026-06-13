Hisense Gelar Instalasi Interaktif Bertema RGB, Dukung Euforia FIFA World Cup 2026™ di New York

Berlokasi di area strategis di samping The Vessel, ikon arsitektur Hudson Yards, instalasi yang digelar pada 9–13 Juni ini menjadi titik temu antara teknologi, hiburan, dan budaya sepak bola. Berbagai displai LED menampilkan animasi warna RGB, slogan merek Hisense, serta elemen visual FIFA World Cup 2026™. Melalui tema "Real Game Begins with Hisense", Hisense menunjukkan bahwa pengalaman menonton pertandingan yang sangat realistis berawal dari kualitas teknologi displai yang mampu menghadirkan warna, gerakan, dan detail secara lebih nyata.

Lewat instalasi tersebut, Hisense menampilkan jajaran TV RGB MiniLED sebagai produk unggulannya, yakni tiga unit seri UX berukuran 116 inci dan satu unit seri U9 berukuran 85 inci. Sebagai Vendor Resmi TV VAR Review FIFA World Cup 2026™, Hisense memanfaatkan kesempatan ini untuk memperlihatkan bagaimana teknologi RGB MiniLED dapat meningkatkan pengalaman menonton pertandingan sepak bola. Dengan berpartisipasi dalam aktivitas interaktif bertema sepak bola, pengunjung dapat merasakan langsung keunggulan reproduksi warna, kejernihan gerakan, sensasi layar berukuran besar, hingga kenyamanan visual saat menonton.

Kolaborasi dengan Adidas dan FIFA Mewujudkan Pengalaman yang Lebih Personal

Dua pengalaman interaktif hasil kolaborasi Hisense, Adidas, dan FIFA menjadi salah satu daya tarik utama dalam instalasi ini:

Digital Mirror : Pengunjung dapat mencoba jersei Adidas secara virtual melalui layar RGB MiniLED Hisense. Teknologi RGB Chromagic menampilkan warna jersei secara akurat dan menciptakan avatar digital yang dapat dipersonalisasi sesuai karakter masing-masing penggemar.

: Pengunjung dapat mencoba jersei Adidas secara virtual melalui layar RGB MiniLED Hisense. Teknologi RGB Chromagic menampilkan warna jersei secara akurat dan menciptakan avatar digital yang dapat dipersonalisasi sesuai karakter masing-masing penggemar. Color Mural: Melalui permainan menendang bola, pengunjung secara bertahap membuka mural kolaboratif bertema "Real Game Begins with Hisense". Setelah permainan selesai, hasilnya dapat langsung dibagikan ke media sosial.

Kedua aktivitas tersebut tidak hanya menampilkan teknologi, namun juga mengubah berbagai keunggulan teknis menjadi pengalaman yang bisa dirasakan langsung oleh pengunjung. Dengan cara ini, pesan "Real Game Begins with Hisense" menjadi pengalaman nyata, bukan sekadar slogan promosi.

Kolaborasi tersebut juga menjadi bagian penting dari strategi aktivasi Hisense sebagai sponsor FIFA World Cup 2026™. Melalui kemitraan dengan sesama sponsor FIFA, Hisense juga memperluas pengalaman konsumen dari sekadar eksposur merek menjadi kolaborasi lintasmerek yang lebih interaktif dan relevan.

Hisense turut menghadirkan program "Our Host with Hisense" yang menghubungkan pengalaman di lokasi acara dengan platform digitalnya. Pengunjung dapat mengikuti kuis bertema sepak bola untuk memperoleh poster identitas penggemar berbasis warna RGB dan rekomendasi produk yang sesuai dengan profil mereka. Kode QR yang tersedia akan mengarahkan pengunjung ke situs resmi Hisense di Amerika Serikat. Selain itu, partisipasi dalam berbagai aktivitas di lokasi juga memberikan kesempatan mengikuti undian kupon diskon secara daring.

Instalasi interaktif di New York merupakan bagian dari rangkaian kampanye global Hisense selama FIFA World Cup 2026™. Mulai dari Hudson Yards di New York, area pameran teknologi SFE, FIFA Museum di Toronto, berbagai aktivitas penggemar di Mexico City, hingga pusat operasional VAR di IBC, Hisense mengangkat peran RGB MiniLED sebagai benang merah yang menghubungkan seluruh program aktivasinya. Melalui pendekatan tersebut, Hisense mengubah teknologi menjadi pengalaman yang lebih mudah dipahami dan dirasakan langsung oleh konsumen. Dengan memadukan inovasi layar, budaya sepak bola, dan kolaborasi lintasindustri, Hisense terus memperkuat hubungannya dengan konsumen global serta menghadirkan cara baru untuk menikmati momen-momen terbesar dalam dunia olahraga.

SOURCE Hisense