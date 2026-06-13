El evento temporal de Hisense inspirado en el RGB ilumina el nuevo punto de referencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

NUEVA YORK, 13 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, Hisense presentó su activación temporal inspirada en el RGB, el 9 de junio en Hudson Yards, Nueva York. El evento contó con material oficial de la FIFA y una colaboración de marca con adidas que combina la tecnología de visualización de Hisense con la cultura del fútbol mediante experiencias interactivas inmersivas. La actividad está abierta al público como un espacio para experimentar la atmósfera del Mundial.

Enfoque del evento: promoción de la tecnología RGB MiniLED y consolidación de la autoridad de marca

El evento temporal de Hisense, inspirado en RGB, se encuentra en una ubicación privilegiada junto a "The Vessel", la emblemática estructura de Hudson Yards, en Nueva York. Del 9 al 13 de junio, el evento tiene como objetivo crear un "nuevo punto de referencia" que combine identidad de marca, tecnología y cultura futbolística. El evento cuenta con pantallas LED que muestran de forma dinámica mensajes de la marca Hisense, animaciones en colores primarios RGB y elementos relacionados con el Mundial e interpreta ingeniosamente el "RGB" como tema central del evento: "Real Game Begins with Hisense" (El partido de verdad comienza con Hisense). Este tema transmite el mensaje de que una experiencia visual auténtica y envolvente comienza con la tecnología de pantalla de última generación de Hisense.

En el evento se presentó su variedad estrella de televisores RGB MiniLED de Hisense: tres modelos de la serie UX de 116 pulgadas y uno de la serie U9 de 85 pulgadas. Como proveedor oficial de retransmisiones televisivas con tecnología VAR, la serie aborda las deficiencias de transmisión de la Copa MundialTM gracias a la tecnología RGB MiniLED. Los videojuegos interactivos inspirados en el fútbol permitieron a los visitantes experimentar de primera mano la precisión de color, nitidez de movimiento, inmersión en pantallas gigantes y comodidad visual, lo que transforma las especificaciones del producto en experiencias visuales tangibles.

Campaña de propiedad intelectual en colaboración con adidas: creación de una experiencia de marca inmersiva

Un elemento central del evento temporal RGB, Hisense formó alianza con adidas y la FIFA para desarrollar dos experiencias interactivas relacionadas con el fútbol:

Espejo digital: los aficionados se colocaban frente a una pantalla MiniLED RGB de Hisense para probarse conjuntos adidas de forma virtual y la tecnología RGB Chromagic reproducía los colores auténticos de las camisetas para los avatares personalizados de los aficionados.

Mural de colores: un juego de disparos que, en el que a medida que se avanza muestra un mural de marca compartida con la frase "Real Game Begins with Hisense", que se podía compartir en redes sociales una vez completado.

Ambas experiencias utilizaron la tecnología RGB MiniLED de Hisense como infraestructura subyacente, lo que permitió plasmar las especificaciones técnicas en una respuesta interactiva tangible. Este enfoque pasó del mensaje de la marca: "Real Game Begins with Hisense" a la experiencia que experimentan los consumidores.

Esta colaboración constituye un elemento clave para llevar a cabo la estrategia de patrocinio de Hisense de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM. En su calidad de patrocinador oficial, Hisense busca activamente colaboraciones entre marcas basadas en la propiedad intelectual con otros patrocinadores, lo que transforma la exposición de una sola marca en experiencias colaborativas para el consumidor que abarcan varias marcas, mediante el uso compartido de recursos tecnológicos y escenarios desarrollados de manera conjunta, lo que permite lograr respaldo mutuo y mayor impacto de las marcas.

La activación incorporó la lógica de conversión para el comercio minorista estadounidense mediante el programa "Our Host with Hisense" (Nuestro anfitrión con Hisense). Los participantes completaron cuestionarios sobre fútbol, lo que dio lugar a la creación de carteles con la identidad de los aficionados, con perfiles de color R/G/B, y a recomendaciones de productos a juego. Los códigos QR dirigieron a los usuarios a la página web de Hisense en EE. UU. para realizar compras. Los registros de interacciones fuera de línea dan derecho a participar en sorteos de cupones de descuento en línea, lo que permite intercambio de tráfico y conversión de ventas.

El evento temporal RGB de Nueva York forma parte del evento de activación por el patrocinio de Hisense de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM. Desde la experiencia inmersiva en Hudson Yards, en Nueva York, hasta la muestra de tecnología de vanguardia de Hisense en la zona de exposición comercial de la SFE, pasando por la interacción sensorial en el Museo de la FIFA de Toronto; desde la pasión de los aficionados en la FFF de Ciudad de México hasta la presentación técnica en el centro de operaciones del VAR del IBC, Hisense utiliza la tecnología RGB MiniLED como hilo conductor y entrelaza los derechos de patrocinio dispersos en una narrativa de marca cohesionada. Este enfoque transforma el tema "Real Game Begins with Hisense" de mensajes a experiencias tangibles, adapta la tecnología de visualización profesional a un lenguaje basado en escenarios que resulte comprensible para el consumidor y amplía los puntos de contacto de la marca mediante colaboraciones intersectoriales basadas en la propiedad intelectual. Hisense seguirá forjando vínculos con los consumidores de todo el mundo, con la tecnología como infraestructura básica y la cultura del fútbol como conductor emocional.

FUENTE Hisense