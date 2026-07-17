Encontrando a calma em meio ao rugido: a Hisense cria experiências mais inclusivas para os fãs da Copa do Mundo FIFA 2026™ em todas as 16 cidades-sede

QINGDAO, China, 17 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Hisense, marca líder global em eletrônicos de consumo e eletrodomésticos, está firmando parceria com a FIFA e a KultureCity para ajudar a proporcionar uma experiência mais inclusiva para torcedores com sensibilidade sensorial em todas as 16 cidades-sede da Copa do Mundo FIFA 2026™.

Para milhões de fãs de futebol, a energia de uma partida da Copa do Mundo FIFA 2026™ vem do rugido da torcida e da emoção do estádio. No entanto, para torcedores com sensibilidade sensorial, incluindo algumas pessoas com autismo e outras necessidades de processamento sensorial, essas imagens e sons podem se tornar avassaladores, dificultando o aproveitamento pleno da experiência.

Para ajudar a eliminar essas barreiras, veículos sensoriais móveis da marca Hisense estão posicionados nas entradas dos estádios em todas as cidades-sede, além de salas sensoriais dedicadas nas áreas de exposição comercial dos estádios durante todo o torneio. Esses espaços tranquilos e acolhedores oferecem aos torcedores um local para fazer uma pausa, relaxar e controlar a estimulação sensorial, com telas premium da Hisense que proporcionam imagens ambientes relaxantes, contribuindo para um ambiente mais tranquilo.

A Hisense também proporcionou oportunidades para famílias com necessidades sensoriais assistirem aos jogos da Copa do Mundo FIFA 2026™ em um ambiente mais acessível. A família de Ana estava entre as que vivenciaram o torneio por meio da iniciativa de inclusão sensorial da Hisense."Amar futebol sempre foi um pouco desafiador para nossa família desde que descobrimos que as necessidades sensoriais fariam parte do nosso dia a dia", disse Ana.

Uma Srivastava, diretora executiva da KultureCity, vê essa tecnologia como mais do que uma ferramenta — como uma ponte entre a intensidade do estádio e a necessidade de calma do torcedor: "As televisões Hisense apresentam conteúdo visual tranquilo. A tecnologia avançada da Hisense oferece imagens nítidas e equilibradas, projetadas para promover o relaxamento e a regulação sensorial."

Ao combinar tecnologia, suporte à acessibilidade e engajamento comunitário, a Hisense está ajudando a criar uma experiência da Copa do Mundo FIFA 2026™ onde mais fãs possam se sentir incluídos e conectados. A iniciativa reflete o compromisso de longo prazo da Hisense com os princípios ESG (Ambiental, Social e de Governança) de usar a inovação para criar experiências mais acessíveis e significativas para comunidades em todo o mundo — dando vida à sua visão de "Inovar para uma Vida Melhor" por meio de momentos que unem as pessoas.

Veja como a Hisense está ajudando todos os fãs a se sentirem parte do jogo aqui: https://youtu.be/-p5UnUfWxt4?si=pmwM3NA8b6mZ4CrP

Sobre a Hisense

A Hisense, fundada em 1969, é líder mundial reconhecida em eletrodomésticos e produtos eletrônicos de consumo, com operações em mais de 160 países, especializada no fornecimento de produtos multimídia de alta qualidade, eletrodomésticos e soluções de TI inteligentes. Segundo a Omdia, a Hisense ocupa a 1ª posição global no segmento de TV de 100 polegadas ou mais (2023 ao primeiro trimestre de 2026). Como pioneira da tecnologia RGB MiniLED, a Hisense continua liderando a inovação da próxima geração de RGB MiniLED. Como patrocinadora oficial da Copa do Mundo FIFA 2026™, a Hisense está comprometida com parcerias globais no esporte como forma de se conectar com o público em todo o mundo.

FONTE Hisense