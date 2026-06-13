شركة Hisense تضيء فعالية مؤقتة بألوان RGB لتصبح أحد المعالم الجديدة المرتبطة ببطولة كأس العالم FIFA 26™

نيويورك، 13 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- بصفتها راعيًا رسميًا لبطولة كأس العالم FIFA 26™، أطلقت Hisense في 9 يونيو فعالية مؤقتة بألوان RGB في منطقة Hudson Yards بمدينة نيويورك. شهد الحدث استخدام موارد رسمية خاصة بـ FIFA، إلى جانب التعاون مع adidas، حيث جرى دمج تقنيات العرض الخاصة بشركة Hisense مع ثقافة كرة القدم عبر تجارب تفاعلية غامرة. الفعالية مفتوحة أمام الجمهور باعتبارها مساحة للتفاعل مع أجواء كأس العالم.

محور الفعالية: الترويج لتقنية RGB MiniLED وتعزيز مكانة العلامة التجارية

أقيمت الفعالية المؤقتة بألوان RGB الخاصة بشركة Hisense في موقع مميز بجوار مَعلم "The Vessel" الشهير ضمن منطقة Hudson Yards بمدينة نيويورك. خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو، هدفت الفعالية إلى إنشاء "معلم جديد" يجمع بين هوية العلامة التجارية والتكنولوجيا وثقافة كرة القدم. تضمن التركيب شاشات LED تعرض بشكلٍ ديناميكي رسائل العلامة التجارية Hisense، ورسومًا متحركة للألوان الأساسية RGB، إلى جانب عناصر مستوحاة من كأس العالم، في تجسيد ذكي لألوان "RGB" بحيث تعرض الشعار الرئيسي للحدث: "اللعبة الحقيقية تبدأ مع Hisense". يحمل الشعار رسالة مفادها أن تجربة المشاهدة الحقيقية والغامرة تبدأ مع تقنيات العرض المتطورة من Hisense.

كما استعرضت الفعالية سلسلة RGB MiniLED الرائدة من Hisense: والتي شملت ثلاث شاشات من سلسلة UX بقياس 116 بوصة، إضافةً إلى شاشة واحدة من سلسلة U9 بقياس 85 بوصة. بصفتها المزود الرسمي لشاشات مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، تستهدف هذه السلسلة معالجة أبرز تحديات مشاهدة مباريات كأس العالم عبر تقنية RGB MiniLED. أتاحت الألعاب التفاعلية ذات الطابع الكروي للزوار فرصة اختبار دقة الألوان، ووضوح الحركة، وتجربة الشاشات العملاقة الغامرة، وراحة العين بشكلٍ مباشر، ما ساهم في تحويل المواصفات التقنية إلى تجارب مشاهدة ملموسة يمكن إدراكها عمليًا.

حملة +IP بالتعاون مع adidas: تقديم تجربة علامة تجارية غامرة

كجزء محوري من فعالية RGB المؤقتة، تعاونت شركة Hisense مع adidas وFIFA لتطوير تجربتين تفاعليتين مستوحاتين من كرة القدم:

المرآة الرقمية: وقف المشجعون أمام شاشة RGB MiniLED من Hisense لتجربة ارتداء أطقم adidas افتراضيًا، حيث عملت تقنية RGB Chromagic على عرض ألوان القمصان بدقة واقعية لإنشاء صور رمزية شخصية للمشجعين.

الجدارية اللونية: هي لعبة تسديد كرات تقوم تدريجيًا بالكشف عن جدارية مشتركة تحمل شعار "اللعبة الحقيقية تبدأ مع Hisense " وكان بإمكان المشاركين مشاركة النتيجة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إكمال التجربة.

اعتمدت كلتا التجربتين على تقنية RGB MiniLED من Hisense كبنية تقنية أساسية، ما ساعد في تحويل المواصفات التقنية إلى تفاعل ملموس يمكن للمستخدمين تجربته مباشرة. بهذا الأسلوب، انتقل شعار "اللعبة الحقيقية تبدأ مع Hisense" من مجرد رسالة تسويقية إلى تجربة حقيقية يمكن للمستهلك التفاعل معها.

يمثل هذا التعاون أحد أبرز تطبيقات حملة رعاية Hisense لبطولة كأس العالم FIFA 26™. بصفتها راعيًا رسميًا، تسعى Hisense بشكلٍ نشط إلى بناء شراكات قائمة على الملكية الفكرية والعلامات التجارية المشتركة مع رعاة آخرين، بهدف تحويل الظهور الترويجي الفردي إلى تجارب استهلاكية تعاونية متعددة العلامات التجارية، من خلال مشاركة الموارد التقنية وتطوير سيناريوهات تفاعلية مشتركة، بما يحقق دعمًا متبادلًا للعلامات التجارية وتأثيرًا تسويقيًا أوسع.

تضمنت الفعالية آلية تحويل مبيعات مخصصة للسوق الأمريكية من خلال برنامج "مضيفنا مع Hisense". حيث شارك الزوار في اختبارات تفاعلية مستوحاة من كرة القدم، نتج عنها إنشاء ملصقات لهوية المشجعين وفق ملفات ألوان R/G/B، إلى جانب تقديم توصيات بمنتجات مناسبة لكل مشارك. كما جرى استخدام رموز الاستجابة السريعة (QR) لتوجيه الزوار إلى الموقع الأمريكي الرسمي لشركة Hisense لإتمام عمليات الشراء. أتاحت سجلات التفاعل داخل الفعالية للمشاركين فرصة الدخول في سحوبات على قسائم خصومات عبر الإنترنت، بما ساعد على الربط بين التفاعل الميداني والتحويلات البيعية الرقمية.

فعالية RGB المؤقتة في نيويورك هي جزء من حملة تفعيل رعاية Hisense لبطولة كأس العالم FIFA 26™. فابتداءً من التجربة الغامرة في Hudson Yards في نيويورك، مرورًا بعرض تقنيات Hisense المتقدمة في منطقة العروض التجارية SFE، ووصولًا إلى التفاعلات الحسية في متحف FIFA في تورونتو، ومن حماس الجماهير في مكسيكو سيتي إلى العروض التقنية في مركز عمليات تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) التابع لـ IBC، تستخدم Hisense تقنية RGB MiniLED كخيط موحد يربط مختلف حقوق الرعاية ضمن سردية متكاملة للعلامة التجارية. يهدف هذا النهج إلى تحويل شعار "اللعبة الحقيقية تبدأ مع Hisense" من مجرد رسالة تسويقية إلى تجارب ملموسة، مع تحويل تقنيات العرض الاحترافية إلى لغة وتجارب يمكن للمستهلك إدراكها عمليًا، إلى جانب توسيع نقاط التواصل مع الجمهور عبر شراكات قائمة على الملكية الفكرية والتعاون بين القطاعات المختلفة. تؤكد Hisense أنها ستواصل بناء روابط مع المستهلكين حول العالم، من خلال اعتماد التكنولوجيا كبنية أساسية، وثقافة كرة القدم كوسيلة عاطفية للتواصل.