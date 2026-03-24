Furniture China anuncia edição histórica de 2026: onde o design cria negócios

Organizadores: CNFA e IM Sinoexpo

XANGAI, 24 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Furniture China, o principal evento do setor de móveis da Ásia, anunciou sua edição histórica de 2026, que está pronta para transformar o cenário do setor com uma nova visão estratégica ousada. Programado para 7 a 11 de setembro de 2026, o evento—junto com a Maison Shanghai—abrangerá 350.000 m² distribuídos em 50 salas em Pudong, oferecendo aos profissionais globais cinco dias de inovação de produtos, excelência em design e oportunidades de negócios internacionais.

Com participação internacional fortalecida e planejamento de zonas selecionadas, a Furniture China 2026 (8-11 de setembro, SNIEC) expande além de seu núcleo tradicional de móveis estofados e de jantar. Novas áreas dedicadas destacarão uma sala maior de Móveis Externos, com designs estilosos e funcionais, além de uma espetacular seção de Móveis Comerciais Contratados , apresentando soluções premium de escritório de marcas líderes e expositores emergentes.

A FMC Premium China (FMP), colocalizada, reunirá novamente fabricantes e inovadores de materiais, apresentando técnicas avançadas e design de ponta que harmonizam estética com funcionalidade.

"Após 30 anos servindo à comunidade global de móveis, estamos entrando em um novo capítulo com foco estratégico mais afiado e resposta ao mercado", declarou a Sra. Stella Zhong, CEO e Chefe de Móveis da China. "Nossa edição de 2026 é uma plataforma dinâmica projetada para antecipar mudanças no setor, possibilita o comércio de exportação com excelência na cadeia de suprimentos e cria oportunidades sem precedentes para compradores internacionais."

A confiança do setor permanece forte, com 90% dos principais expositores já remarcados, incluindo várias marcas internacionais e nacionais —Ashley, AICO, HTL, AHOME, ENOVA, Fursys e outras — retornando à exposição este ano.

Maison Shanghai 2026 Revela Novas Categorias e Foco em Design

Marcando uma nova era de evolução, a Maison Shanghai 2026 (7 a 11 de setembro, SWEECC) continua a defender valores de design que elevam interiores residenciais e transformam estilos de vida. Com uma área de 80.000 m², a exposição apresenta as categorias Cozinha & Banheiro e Casa Inteligente, além de exposições temáticas curadas desenvolvidas com comunidades globais de design. Prêmios importantes irão fortalecer ainda mais a criatividade chinesa com os mercados internacionais.

Sob o tema "Design ∞", quatro salas dedicadas — Design Solutions, Design Business, Design Highland e Design Living—apresentarão uma mistura curada de exposições de estilo de vida, coleções boutique e artesanato cultural. Uma série de fóruns de design complementará as exposições, proporcionando uma experiência abrangente de sourcing e networking para compradores, distribuidores, designers e mídia em todo o mundo.

Capacite sua visita

O DTS e o aplicativo oficial oferecem um registro fluido e ferramentas inteligentes como o LeadGrab, que conectam fortemente compradores e expositores internacionais.

Reserve as datas! 7 a 11 de setembro de 2026, na SNIEC com a SWEECC, Pudong.

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FONTE Furniture China 2026