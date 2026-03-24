Furniture China prichádza s prelomovým ročníkom 2026: Keď je dizajn tvorcom biznisu
News provided byFurniture China 2026
Mar 24, 2026, 06:00 ET
Organizátori: CNFA a IM Sinoexpo
ŠANGHAJ, 24. marca 2026 /PRNewswire/ -- Veľtrh Furniture China, popredné ázijské podujatie v oblasti nábytku, uvádza svoj prelomový ročník 2026, ktorého cieľom je transformovať prostredie v odvetví s novou odvážnou strategickou víziou. Podujatie, ktoré je naplánované na 7. – 11. septembra 2026, sa bude konať spolu s Maison Shanghai a bude sa rozprestierať na ploche 350 000 m² v 50 halách v Pudongu a ponúkne zástupcom z radov profesionálov z celého sveta päť dní produktových inovácií, excelentnosti dizajnu a medzinárodných obchodných príležitostí.
Vďaka posilnenej medzinárodnej účasti a premyslenému zónovému plánovaniu sa veľtrh Furniture China 2026 (8. – 11. septembra na šanghajskom novom medzinárodnom výstavisku, SNIEC) rozširuje za hranice svojej tradičnej podstaty, ktorou je čalúnený a jedálenský nábytok. Nové vyhradené priestory sa stanú stredobodom diania v rámci väčšej haly so záhradným nábytkom so štýlovým a funkčným dizajnom, ktorého súčasťou bude veľkolepá sekcia nábytku pre komerčné prevádzky, ktorá bude prezentovať prémiové riešenia pre kancelárie od popredných značiek a začínajúcich vystavovateľov.
Spoločne prebiehajúca výstava FMC Premium China (FMP) opäť spojí výrobcov a inovátorov v oblasti materiálov a predstaví pokročilé techniky a špičkový dizajn, ktoré harmonizujú estetiku s funkčnosťou.
„Po 30 rokoch v službách globálnej nábytkárskej komunity vstupujeme do novej kapitoly s ostrejším strategickým zameraním a schopnosťou reagovať na trh," povedala pani Stella Zhong, generálna riaditeľka a vedúca osobnosť Furniture China. „Náš ročník 2026 je dynamická platforma navrhnutá tak, aby predvídala zmeny v odvetví, umožňovala obchod v oblasti exportu s excelentnosťou v dodávateľskom reťazci a vytvorila bezprecedentné príležitosti pre medzinárodných kupujúcich."
Dôvera v tomto odvetví zostáva silná, pričom 90 % kľúčových vystavovateľov si už vopred rezervovalo svoje miesta, vrátane niekoľkých medzinárodných a domácich značiek – Ashley, AICO, HTL, AHOME, ENOVA, Fursys a ďalších – ktoré sa tento rok na výstavu vracajú.
Maison Shanghai 2026 uvádza nové kategórie a zameranie na dizajn
Veľtrh Maison Shanghai 2026 (7. – 11. septembra, SWEECC) oznamuje novú éru evolúcie a naďalej presadzuje dizajnové hodnoty, ktoré pozdvihujú interiéry domovov a menia životný štýl. Výstava s rozlohou 80 000 m² predstavuje kategórie Kuchyňa a kúpeľňa a Inteligentná domácnosť spolu s kurátorsky vybranými tematickými výstavami pripravenými v spolupráci s globálnymi dizajnérskymi komunitami. Hlavné ceny ešte viac prepoja čínsku kreativitu s medzinárodnými trhmi.
V rámci témy „Nekonečný dizajn" budú štyri špecializované haly – Dizajnové riešenia, Dizajn v podnikaní, Výdobytky dizajnu a Dizajnové bývanie – prezentovať vybranú kombináciu výstav zameraných na životný štýl, butikových kolekcií a kultúrnych remesiel. Výstavy doplní séria dizajnérskych fór, ktoré poskytnú komplexný zážitok z vyhľadávania zdrojov a nadväzovania kontaktov pre kupujúcich, distribútorov, dizajnérov a médiá na celom svete.
Získajte zo svojej návštevy maximum
DTS a oficiálna aplikácia poskytujú bezproblémovú registráciu a inteligentné nástroje ako LeadGrab, ktoré spájajú medzinárodných kupujúcich a vystavovateľov.
Uložte si dátumy! 7. – 11. septembra 2026 v SNIEC a SWEECC, Pudong.
Vopred sa zaregistrujte online alebo prostredníctvom aplikácie.
Zaregistrujte sa ako vystavovateľ.
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2939540/1____3_2.jpg
Share this article