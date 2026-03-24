중국국제가구박람회, 역사적인 2026년 행사 발표: 디자인이 비즈니스를 만드는 곳

주최: CNFA 및 IM 시노엑스포

상하이, 2026년 3월 24일 /PRNewswire/ -- 아시아 최고의 가구 무역 행사 중국국제가구박람회(Furniture China)가 대담한 새로운 전략적 비전으로 업계 지형을 변화시킬 역사적인 2026년 행사를 발표했다. 2026년 9월 7일부터 11일까지 예정된 이 행사는 메종 상하이(Maison Shanghai)와 함께 푸동의 50개 홀에 걸쳐 35만 제곱미터 규모로 펼쳐지며, 글로벌 전문가들에게 5일간의 제품 혁신, 디자인 탁월성, 국제 비즈니스 기회를 제공한다.

강화된 국제 참가와 엄선된 구역 계획을 바탕으로, 중국국제가구박람회 2026(9월 8~11일, SNIEC)은 기존 소파 및 식탁 가구의 핵심 영역을 넘어 확장된다. 새로운 전용 구역은 세련되고 기능적인 디자인을 갖춘 더 확대된 아웃도어 가구 홀과 함께, 선도 브랜드 및 신진 출품업체의 프리미엄 사무용 솔루션을 선보이는 화려한 상업용 컨트랙트 가구 섹션을 집중 조명한다.

동시 개최되는 FMC 프리미엄 차이나(FMC Premium China, FMP)는 다시 한번 제조업체와 소재 혁신업체를 하나로 모아 미학과 기능성을 조화시키는 첨단 기술과 최첨단 디자인을 선보인다.

중국국제가구박람회의 스텔라 종(Stella Zhong) 최고경영자는 "30년간 글로벌 가구 커뮤니티에서 일한 후, 우리는 더욱 날카로운 전략적 초점과 시장 대응력을 갖춘 새로운 챕터로 진입하고 있다"고 말했다. 이어 "2026년 행사는 업계 변화를 예측하고, 공급망 우수성으로 수출 무역을 가능하게 하며, 국제 바이어들에게 전례 없는 기회를 창출하도록 설계된 역동적인 플랫폼"이라고 덧붙였다.

업계의 신뢰는 여전히 강력해, 애슐리(Ashley), 아이코(AICO), HTL, 에이홈(AHOME), 에노바(ENOVA), 퍼시스(Fursys) 등 여러 국내외 브랜드를 포함해 주요 출품업체의 90%가 이미 재등록을 완료했다.

메종 상하이 2026, 새로운 카테고리 및 디자인 초점 공개

새로운 진화의 시대를 알리며, 메종 상하이 2026(9월 7~11일, SWEECC)은 홈 인테리어를 향상시키고 라이프스타일을 변화시키는 디자인 가치를 계속 지지한다. 8만 제곱미터 규모로 펼쳐지는 이 행사는 글로벌 디자인 커뮤니티와 협력해 개발된 엄선된 테마 전시와 함께 주방 및 욕실, 스마트홈 카테고리를 새롭게 선보인다. 주요 시상식은 중국의 창의성과 국제 시장을 잇는 가교 역할을 한다.

'디자인 ∞(Design ∞)'를 주제로 한 네 개의 전용 홀, 즉 디자인 솔루션(Design Solutions), 디자인 비즈니스(Design Business), 디자인 하이랜드(Design Highland), 디자인 리빙(Design Living)은 라이프스타일 전시품, 부티크 컬렉션, 문화 공예품의 엄선된 조합을 선보인다. 일련의 디자인 포럼이 전시를 보완하며, 전 세계 바이어, 유통업체, 디자이너, 미디어를 위한 포괄적인 소싱 및 네트워킹 경험을 제공한다.

방문 경험을 더욱 풍요롭게

DTS와 공식 앱은 원활한 등록과 국제 바이어와 출품업체를 효과적으로 연결하는 리드그랩(LeadGrab)과 같은 스마트 도구를 제공한다.

날짜를 저장해 두자. 2026년 9월 7~11일, 푸동 SNIEC 및 SWEECC에서 만나볼 수 있다.

온라인 또는 앱을 통해 사전 등록할 수 있다.

전시 신청

SOURCE Furniture China 2026