Furniture China מכריזה על מהדורת 2026 היסטורית: היכן שעיצוב יוצר עסקים

מארגנים: CNFA ו-IM Sinoexpo

שנגחאי, 24 במרץ 2026 /PRNewswire/ -- תערוכת ‏Furniture China, אירוע הסחר המוביל באסיה בתחום הריהוט, הכריזה על מהדורת 2026 ההיסטורית שלה, אשר צפויה לשנות את פני התעשייה באמצעות חזון אסטרטגי חדש ונועז. האירוע, המתוכנן לתאריכים 7-‏11 בספטמבר 2026, יתקיים יחד עם Maison Shanghai וישתרע על פני 350,000 מ"ר ב-50 אולמות בפודונג, ויציע לאנשי מקצוע מרחבי העולם חמישה ימים של חדשנות במוצרים, מצוינות בעיצוב והזדמנויות עסקיות בינלאומיות.

עם השתתפות בינלאומית מחוזקת ותכנון אזורים מוקפד, Furniture China לשנת 2026 (8-‏11 בספטמבר, SNIEC) מתרחבת אל מעבר לליבה המסורתית שלה של ריהוט מרופד וריהוט לפינת אוכל. אזורים ייעודיים חדשים ידגישו אולם מורחב לריהוט חוץ, שיציג עיצובים מסוגננים ופונקציונליים, לצד מתחם מרשים לריהוט מסחרי-חוזי, שיציג פתרונות משרד פרימיום ממותגים מובילים וממציגים חדשים.

התערוכה הנלווית FMC Premium China ‏(FMP) תשוב לאחד יצרנים ומחדשי חומרים, ותציג טכניקות מתקדמות ועיצוב חדשני המשלב בין אסתטיקה לפונקציונליות.

"לאחר 30 שנים של שירות לקהילת הריהוט העולמית, אנו נכנסים לפרק חדש עם מיקוד אסטרטגי חד יותר ותגובה מהירה יותר לשוק", אמרה גב' סטלה ז'ונג, מנכ"לית וראשת תערוכת Furniture China. "המהדורה שלנו לשנת 2026 היא פלטפורמה דינמית שנועדה לצפות שינויים בתעשייה, לאפשר סחר ייצוא תוך מצוינות בשרשרת האספקה, וליצור הזדמנויות חסרות תקדים עבור קונים בינלאומיים".

האמון בתעשייה נותר גבוה, כאשר 90% מהמציגים המרכזיים כבר הבטיחו את השתתפותם החוזרת, כולל מספר מותגים בינלאומיים ומקומיים - Ashley, ‏AICO, ‏HTL, ‏AHOME, ‏ENOVA, ‏Fursys ואחרים - החוזרים להשתתף בתערוכה השנה.

Maison Shanghai 2026 חושפת קטגוריות חדשות ומיקוד בעיצוב

Maison Shanghai לשנת 2026 (11-7 בספטמבר, SWEECC) מסמנת עידן חדש של התפתחות, וממשיכה לקדם ערכי עיצוב שמעלים את רמת עיצוב הפנים של הבית ומשנים אורחות חיים. התערוכה, המשתרעת על פני 80,000 מ"ר, מציגה קטגוריות חדשות של מטבח ואמבטיה וחידושי בית חכם, לצד תערוכות נושא מוקפדות שפותחו בשיתוף קהילות עיצוב עולמיות. פרסי תערוכה מרכזיים יחזקו את הקשר בין היצירתיות הסינית לשווקים הבינלאומיים.

תחת הנושא "∞ Design", ארבעה אולמות ייעודיים - Design Solutions, ‏Design Business, ‏Design Highland ו-Design Living - יציגו תערובת מוקפדת של תערוכות חיים, קולקציות בוטיק ומלאכות תרבותיות. סדרת פורומים בתחום העיצוב תשלים את התערוכה, ותספק חוויית רכש ורישות מקיפה לקונים, מפיצים, מעצבים ועיתונאים מרחבי העולם.

מערכת DTS והאפליקציה הרשמית מספקות הרשמה חלקה וכלים חכמים כגון LeadGrab, שיוצרים חיבור משמעותי בין קונים בינלאומיים למציגים.

