中國國際傢俱展覽會宣佈2026年里程碑式展會：設計引領商業新風尚

同期舉辦的中國國際傢俱配件及材料精品展將再度匯聚製造商與材料創新者，展示融合美學與功能性的先進工藝及前沿設計。

中國國際傢俱展覽會首席執行官兼負責人Stella Zhong女士表示：「在服務全球傢俱行業30年後，我們正以更精準的戰略定位和市場響應能力開啟新篇章。2026年展會將打造一個充滿活力的平台，預測行業趨勢，憑借卓越的供應鏈賦能出口貿易，為國際買家創造前所未有的機遇。」

行業信心依舊強勁，90%的核心參展商已提前預訂展位，包括Ashley、AICO、HTL、AHOME、ENOVA、Fursys等眾多國內外知名品牌將悉數回歸。

2026年摩登上海設計周揭曉新品類與設計焦點

2026年摩登上海設計周（9月7日至11日，上海世博展覽館）標誌著新時代的演進，持續倡導提升家居空間格調、革新生活方式的設計理念。展會佔地8萬平方米，將推出廚房與衛浴、智能家居兩大新品類，並與全球設計界共同策劃主題特展。多個重要獎項將進一步推動中國創意與國際市場的連接。

本屆展會以「設計∞可能」為主題，四大專屬展館 -- 裝飾與材料優選、傢俱優選、設計高地及設計之源 -- 將呈現精選生活方式展品、精品系列及文化工藝品。一系列設計論壇將與展覽相得益彰，為全球買家、經銷商、設計師及媒體提供全面的採購與交流體驗。

優化觀展體驗

DTS和官方應用程序提供無縫的註冊服務以及LeadGrab等智能工具，高效連接國際買家與參展商。

敬請預留日期！2026年9月7日至11日，浦東，上海新國際博覽中心與上海世博展覽館。

在線或通過應用程序進行預登記。

申請參展。

SOURCE Furniture China 2026