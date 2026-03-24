Furniture China объявляет о знаковой выставке Landmark 2026 Edition -- где дизайн создает бизнес

Furniture China 2026

Mar 24, 2026, 06:00 ET

Организаторы: CNFA и IM Sinoexpo

ШАНХАЙ, 24 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Furniture China, азиатская премиум-выставка мебели, объявила о знаковом выпуске 2026 года, призванном изменить ландшафт отрасли с помощью нового смелого стратегического видения. Мероприятие, запланированное на 7–11 сентября 2026 года, вместе с Maison Shanghai пройдет в Пудуне на площади 350 000 м² в 50 залах, предлагая мировым профессионалам пять дней инновационных продуктов, высококласнного дизайна и возможностей для международного бизнеса.

1____3_2
1____3_2

Благодаря сильному международному участию и тщательному планированию зон выставки Furniture China 2026 (8–11 сентября, SNIEC) выходит за рамки своей традиционной тематики — мягкая и столовая мебель. Новые специализированные зоны — это большего размера зал с мебелью для улицы со стильным функциональным дизайном, а также впечатляющая секция коммерческой мебели, в которой представлены офисные решения премиум-класса от ведущих брендов и новых экспонентов.

Проходящая на этой же площади FMC Premium China (FMP) снова объединит производителей и новаторов в области материалов, представляя передовые технологии и актуальный дизайн, в которых эстетика соседствует с функциональностью.

«После 30 лет работы с мировым мебельным сообществом мы вступаем в новую главу с более четкой стратегической направленностью и ответом на потребности рынка», — сказала г-жа Стелла Чжун (Stella Zhong), генеральный директор и глава Furniture China. «Выставка 2026 года — это динамичная платформа, предназначенная для прогнозирования изменений в отрасли, позволяющая осуществлять экспортную торговлю с высококлассной цепочкой поставок и создавать беспрецедентные возможности для международных покупателей».

Репутация выставки остается сильной, т. к. 90 % ключевых экспонентов уже подтвердили своё участие. Среди них несколько международных и отечественных брендов — Ashley, AICO, HTL, AHOME, ENOVA, Fursys и другие — снова примут участие в выставке и в этом году.

Maison Shanghai 2026 представляет новые категории и фокус на дизайне

Отмечая новую эру эволюции, Maison Shanghai 2026 (7—11 сентября, SWEECC) продолжает отстаивать дизайнерские ценности, которые переопределяют домашний интерьер и трансформируют образ жизни. Занимая площадь 80 000 м², выставка представляет категории «Кухня и ванная комната», «Умный дом», а также тщательно подобранные тематические выставки, разработанные совместно с мировыми сообществами дизайнеров. Серьезные премии будут способствовать дальнейшей связи китайской креативности с международными рынками.

В рамках тематики «Design ∞» четыре специализированных зала — Design Solutions, Design Business, Design Highland и Design Living— представят тщательно подобранное сочетание экспонатов образа жизни, бутиковые коллекции и культурные ремесла. Серия форумов по дизайну дополнит экспозиции, предоставляя покупателям, дистрибьюторам, дизайнерам и средствам массовой информации по всему миру всесторонний опыт поиска и установления деловых связей.

Расширьте возможности посещения выставки

DTS и официальное приложение обеспечивают бесшовную регистрацию и «умные» инструменты, такие как LeadGrab, которые в значительной степени способствуют установлению связей международных покупателей с экспонентами.

Сохраните даты! 7–11 сентября 2026 года в SNIEC и SWEECC, Пудун.
