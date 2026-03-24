Furniture China anuncia su edición histórica de 2026: donde el diseño crea negocios

Organizadores: CNFA e IM Sinoexpo

SHANGHÁI, 24 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Furniture China, el principal evento comercial de muebles de Asia, ha anunciado su histórica edición de 2026, que transformará el panorama de la industria con una nueva y audaz visión estratégica. El evento está programado del 7 al 11 de septiembre de 2026, junto con Maison Shanghai, y abarcará 350.000 m² en 50 pabellones en Pudong, donde ofrecerá a los profesionales de todo el mundo cinco días de innovación de productos, excelencia en el diseño y oportunidades de negocios internacionales.

Con una mayor participación internacional y una planificación de zonas cuidadosamente seleccionadas, Furniture China 2026 (del 8 al 11 de septiembre, SNIEC) se expande más allá de su núcleo tradicional de muebles tapizados y de comedor. Las nuevas áreas dedicadas mostrarán un pabellón más grande de muebles de exterior con diseños elegantes y funcionales, junto con una espectacular sección de mobiliario de uso comercial que presenta soluciones de oficina de primera calidad de marcas líderes y expositores emergentes.

La feria FMC Premium China (FMP), que se celebrará conjuntamente, reunirá de nuevo a fabricantes e innovadores de materiales, para mostrar técnicas avanzadas y diseños de vanguardia que armonizan la estética con la funcionalidad.

"Tras 30 años al servicio de la comunidad mundial del mueble, iniciamos una nueva etapa con un enfoque estratégico más preciso y una mayor capacidad de respuesta al mercado", declaró la Sra. Stella Zhong, directora ejecutiva y responsable de Furniture China. "Nuestra edición de 2026 es una plataforma dinámica diseñada para anticipar los cambios de la industria, permite el comercio de exportación con excelencia en la cadena de suministro y crea oportunidades sin precedentes para los compradores internacionales".

La confianza de la industria se mantiene fuerte, ya que el 90 % de los expositores clave ya han vuelto a reservar, incluidas varias marcas internacionales y nacionales, como Ashley, AICO, HTL, AHOME, ENOVA, Fursys y más, que regresan a la exposición este año.

Maison Shanghai 2026 Presenta nuevas categorías y enfoque de diseño

Maison Shanghai 2026 (del 7 al 11 de septiembre, SWEECC) marcando una nueva era de evolución al seguir defendiendo valores de diseño que realzan los interiores del hogar y transforman los estilos de vida. Con una superficie de 80.000 m², la feria presenta las categorías Cocina y baño y Hogar inteligente, junto con exposiciones temáticas seleccionadas desarrolladas con comunidades de diseño globales. Los premios más importantes contribuirán a estrechar aún más los lazos entre la creatividad china y los mercados internacionales.

Bajo el lema "Design ∞" (Diseño infinito), cuatro pabellones dedicados que son, Soluciones de diseño, Diseño empresarial, Diseño campestre y Diseño de vida, presentarán una mezcla seleccionada de exhibiciones de estilo de vida, colecciones exclusivas y artesanías culturales. Una serie de foros de diseño complementarán las exposiciones y ofrecerán una experiencia integral de búsqueda de proveedores y creación de redes para compradores, distribuidores, diseñadores y medios de comunicación de todo el mundo.

Potencie su visita

La DTS y la aplicación oficial ofrecen la posibilidad de registrarse sin complicaciones, así como herramientas inteligentes como LeadGrab, que conectan a compradores y expositores internacionales de una manera eficaz.

¡Reserve las fechas! Del 7 al 11 de septiembre de 2026, en SNIEC y SWEECC, Pudong.

Regístrese con anticipación en línea o a través de la aplicación.

Solicite un espacio para su exhibición.

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FUENTE Furniture China 2026