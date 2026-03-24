Furniture China Luncurkan Edisi Bersejarah pada 2026: Desain yang Menciptakan Peluang Bisnis

Dengan jumlah peserta internasional yang semakin meningkat dan perencanaan area pameran yang terkurasi, Furniture China 2026 (8–11 September, SNIEC) memiliki cakupan pameran yang lebih luas hingga melampaui kategori produk biasa seperti sofa dan ruang makan. Area khusus yang baru akan menampilkan kategori produk Outdoor Furniture yang lebih lengkap dengan desain trendi dan fungsional, serta area Commercial Contract Furniture yang menampilkan solusi perkantoran premium dari merek terkemuka dan peserta baru.

Sebagai ajang yang menempati lokasi acara yang sama, FMC Premium China (FMP) kembali mempertemukan produsen dan inovator material, serta menampilkan teknik canggih dan desain mutakhir yang memadukan estetika dan fungsi.

"Setelah 30 tahun melayani komunitas industri furnitur global, kami kini memasuki babak baru dengan fokus strategis yang lebih tajam dan respons pasar yang lebih kuat," ujar Stella Zhong, CEO, Head, Furniture China. "Edisi 2026 merupakan platform menarik yang mengantisipasi dinamika industri, mendorong perdagangan ekspor dengan keunggulan rantai pasok, serta menciptakan peluang baru bagi pihak pembeli internasional."

Kepercayaan industri tetap tinggi, bahkan 90% peserta utama telah melakukan pemesanan ulang, termasuk sejumlah merek internasional dan domestik—Ashley, AICO, HTL, AHOME, ENOVA, Fursys, dan lain-lain—yang kembali berpartisipasi pada tahun ini.

Maison Shanghai 2026 Menghadirkan Kategori dan Fokus Desain Baru

Menandai babak baru dalam perkembangan industri, Maison Shanghai 2026 (7–11 September, SWEECC) terus mengedepankan nilai desain yang meningkatkan kualitas interior rumah dan gaya hidup. Menempati area seluas 80.000 m², pameran ini memperkenalkan kategori produk Kitchen & Bath serta Smart Home, dan pameran tematik yang melibatkan komunitas desain global. Berbagai ajang penghargaan turut memperkuat koneksi antara kreativitas Tiongkok dan pasar internasional.

Dengan tema "Design ∞", empat aula khusus—Design Solutions, Design Business, Design Highland, dan Design Living—akan menampilkan pameran gaya hidup, koleksi butik, dan kriya bernuansa budaya. Rangkaian forum desain juga akan melengkapi acara tersebut, memberikan pengalaman sourcing dan networking yang komprehensif bagi pembeli, distributor, desainer, dan media global.

DTS dan aplikasi resmi menyediakan proses registrasi yang mudah serta fitur pintar seperti LeadGrab yang menghubungkan pihak pembeli internasional dengan peserta pameran secara lebih efektif.

Catat tanggalnya! 7-11 September 2026, di SNIEC dan SWEECC, Pudong.

