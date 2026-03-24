Furniture China ogłasza przełomową edycję 2026: gdzie design tworzy biznes

SZANGHAJ, 24 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Furniture China, czołowe azjatyckie targi branży meblarskiej, ogłosiły przełomową edycję 2026, która ma zmienić oblicze branży dzięki nowej, śmiałej wizji strategicznej. Zaplanowane na 7-11 września 2026 r. wydarzenie będzie odbywać się - wraz z targami Maison Shanghai - na powierzchni 350 000 m2 w 50 halach w dzielnicy Pudong, oferując profesjonalistom z całego świata pięć dni innowacji produktowych, doskonałości projektowej i międzynarodowych możliwości biznesowych.

W związku z większą liczbą wystawców zagranicznych oraz specjalnie zaprojektowanym układem stref, targi Furniture China 2026 (8-11 września, SNIEC) obejmą nie tylko tradycyjne meble tapicerowane i do jadalni. Na nowych powierzchniach wystawowych powstanie większa hala z meblami ogrodowymi, prezentująca stylowe i funkcjonalne projekty, a także spektakularna sekcja mebli komercyjnych, w której czołowe marki i nowi wystawcy zaprezentują wysokiej klasy rozwiązania biurowe.

Odbywające się w tym samym miejscu targi FMC Premium China (FMP) ponownie zgromadzą producentów i innowatorów w dziedzinie materiałów, prezentując zaawansowane techniki i najnowocześniejsze wzornictwo, które harmonizują estetykę z funkcjonalnością.

„Po 30 latach działalności na globalnym rynku meblarskim wkraczamy w nowy rozdział, stawiając na bardziej wyostrzoną strategię i lepszą reakcję na potrzeby rynku" - powiedziała Stella Zhong, dyrektor generalna i szefowa Furniture China. - Edycja 2026 to dynamiczna platforma stworzona z myślą o zmianach w branży, która wspiera handel eksportowy dzięki doskonale zorganizowanemu łańcuchowi dostaw i stwarza niespotykane dotąd możliwości dla międzynarodowych nabywców".

Zaufanie branży utrzymuje się na wysokim poziomie - 90% kluczowych wystawców ponownie zarezerwowało powierzchnię wystawienniczą, w tym kilka międzynarodowych i krajowych marek, takich jak Ashley, AICO, HTL, AHOME, ENOVA, Fursys i inne, które w tym roku powracają na targi.

Maison Shanghai 2026 przedstawia nowe kategorie i kierunki w projektowaniu

Zapowiadając nową erę rozwoju, targi Maison Shanghai 2026 (7-11 września, SWEECC) niezmiennie promują wartości projektowe, które podnoszą standard wnętrz domowych i zmieniają styl życia. Zajmująca powierzchnię 80 000 m2 ekspozycja obejmuje nowe kategorie „Kuchnia i łazienka" oraz „Inteligentny dom", a także wyselekcjonowane wystawy tematyczne przygotowane we współpracy z międzynarodowymi środowiskami projektowymi. Główne nagrody jeszcze bardziej zbliżą chińską kreatywność do rynków międzynarodowych.

Pod hasłem „Design" w czterech specjalnych halach - Design Solutions, Design Business, Design Highland i Design Living - zaprezentowana zostanie wyselekcjonowana mieszanka eksponatów związanych ze stylem życia, kolekcji butikowych i rękodzieła kulturowego. Uzupełnieniem ekspozycji będzie seria forów poświęconych projektowaniu, zapewniających kompleksowe doświadczenie w zakresie pozyskiwania produktów i nawiązywania kontaktów dla kupujących, dystrybutorów, projektantów i mediów z całego świata.

Wykorzystaj w pełni swoją wizytę

System DTS i oficjalna aplikacja zapewniają płynną rejestrację oraz inteligentne narzędzia, takie jak LeadGrab, które skutecznie łączą międzynarodowych nabywców z wystawcami.

Zarezerwuj sobie czas! 7-11 września 2026 r. w centrach SNIEC i SWEECC w dzielnicy Pudong.

Zarejestruj się wstępnie online lub przez aplikację.

Zgłoś się jako wystawca.

