Furniture China annonce une édition 2026 exceptionnelle : quand le design crée l'activité

Organisateurs : CNFA et IM Sinoexpo

SHANGHAI, 24 mars 2026 /PRNewswire/ -- Furniture China, le principal salon commercial de l'ameublement en Asie, annonce une édition 2026 historique qui devrait transformer le paysage de l'industrie avec une nouvelle vision stratégique audacieuse. Prévu du 7 au 11 septembre 2026, en parallèle de Maison Shanghai, l'événement s'étendra sur 350 000 m² dans 50 halls à Pudong, offrant aux spécialistes du monde entier cinq jours d'innovation de produits, d'excellence en design et d'opportunités commerciales internationales.

Grâce à une participation internationale renforcée et à une planification dédiée des zones, Furniture China 2026 (8-11 septembre, SNIEC) s'étend au-delà de son noyau traditionnel de meubles rembourrés et de meubles de salle à manger. De nouvelles zones dédiées mettront en lumière un plus grand hall consacré au mobilier d'extérieur présentant des designs élégants et fonctionnels, ainsi qu'une section spectaculaire de mobilier de contrats commerciaux présentant des solutions de bureau haut de gamme proposées par des marques de premier plan et des exposants émergents.

Sur le même site, le salon FMC Premium China (FMP) réunira à nouveau les fabricants et les innovateurs en matière de matériaux, en présentant des techniques avancées et un design de pointe qui harmonisent l'esthétique et la fonctionnalité.

« Après 30 ans passés au service de la communauté mondiale de l'ameublement, nous entamons un nouveau chapitre en nous concentrant davantage sur la stratégie et la réactivité du marché », déclare Mme Stella Zhong, CEO et directrice de Furniture China. « Notre édition 2026 sera une plateforme dynamique conçue pour anticiper les évolutions du secteur, permettre le commerce d'exportation avec l'excellence de la chaîne d'approvisionnement et créer des opportunités sans précédent pour les acheteurs internationaux. »

La confiance de l'industrie reste forte, avec 90% des exposants clés déjà réservés, y compris plusieurs marques internationales et nationales comme Ashley, AICO, HTL, AHOME, ENOVA, Fursys et bien d'autres, qui reviennent à l'exposition cette année.

Maison Shanghai 2026 dévoile de nouvelles catégories et de nouveaux thèmes de design

Marquant une nouvelle ère d'évolution, Maison Shanghai 2026 (7-11 septembre, SWEECC) continue de défendre les valeurs du design qui élèvent les intérieurs et transforment les styles de vie. Couvrant 80 000 m², le salon présente les catégories cuisine et salle de bains et maison connectée, ainsi que des expositions thématiques dédiées développées en collaboration avec des communautés de designers du monde entier. Les distinctions décernées permettront d'établir un lien entre la créativité chinoise et les marchés internationaux.

Sous le thème « Design ∞ », quatre halls dédiés,Design Solutions, Design Business, Design Highland et Design Living, présenteront un mélange d'expositions sur le style de vie, de collections de boutiques et d'artisanat culturel. Une série de forums sur le design viendra compléter les expositions, offrant une expérience complète de sourçage et de mise en réseau pour les acheteurs, les distributeurs, les designers et les médias du monde entier.

Donnez du pouvoir à votre visite

Le DTS et l'application officielle permettent une inscription en toute simplicité et des outils intelligents tels que LeadGrab, qui rapprochent fortement les acheteurs internationaux et les exposants.

Notez bien les dates ! 7-11 septembre 2026, au SNIEC et au SWEECC, à Pudong.

Pré-inscription en ligne ou via l'appli.

Inscrivez-vous pour pouvoir exposer.

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