Furniture China、画期的な2026年版を発表：デザインがビジネスを創出する場

主催：CNFAおよびIM Sinoexpo

上海、2026年3月25日 /PRNewswire/ -- アジアを代表する家具見本市である Furniture China は、大胆で新たな戦略ビジョンのもと、業界の構図を刷新する2026年版の開催を発表しました。 2026年9月7日～11日に開催予定の本イベントは、Maison Shanghaiと同時開催され、浦東の50ホールにわたる35万㎡の会場規模で、世界中の業界関係者に5日間にわたり製品イノベーション、卓越したデザイン、国際的なビジネス機会を提供します。

国際的な参加の拡大と精選されたゾーン構成により、Furniture China 2026（9月8日～11日、SNIEC）は、従来の主力であったソファおよびダイニング家具の分野を超えて展開します。新設される専用エリアでは、スタイリッシュで機能的なデザインを備えた拡張版のアウトドア家具ホールに加え、有力ブランドおよび新進出展者による高品質なオフィスソリューションを紹介する注目のコントラクト家具（商業用家具）セクションが展開されます。

併催されるFMC Premium China（FMP）は、メーカーと素材イノベーターを再び結集し、美しさと機能性を融合させた先進技術と最先端デザインを紹介します。

「世界の家具業界に30年にわたり貢献してきた私たちは、より明確な戦略的焦点と市場対応力をもって、新たな章に入ります」と、Furniture ChinaのCEO兼責任者であるStella Zhong氏は述べました。「2026年版は、業界の変化を先取りするために設計されたダイナミックなプラットフォームであり、優れたサプライチェーンを基盤とした輸出貿易を可能にし、国際的なバイヤーにこれまでにない機会を創出します。」

業界の信頼感は依然として高く、主要出展者の90％がすでに再出展を確定しており、Ashley、AICO、HTL、AHOME、ENOVA、Fursysなど国内外の複数ブランドが今年も出展します。

Maison Shanghai 2026 は新たなカテゴリーとデザインフォーカスを発表

新たな進化の時代の幕開けとして、Maison Shanghai 2026（9月7日～11日、SWEECC）は、住空間の価値を高めライフスタイルを変革するデザイン理念を引き続き推進していきます。8万㎡の展示規模を誇る本見本市では、キッチン＆バスおよびスマートホームのカテゴリーを新設し、さらに世界のデザインコミュニティと共同で企画されたテーマ展示も展開されます。主要なアワードは、中国の創造性と国際市場との架け橋をさらに強化します。

「Design ∞」をテーマに、Design Solutions、Design Business、Design Highland、Design Livingの4つの専用ホールが設けられ、ライフスタイル展示、ブティックコレクション、文化工芸を厳選して紹介します。一連のデザインフォーラムが展示を補完し、世界中のバイヤー、ディストリビューター、デザイナー、メディアに対して、包括的な調達およびネットワーキングの機会を提供します。

来場体験をより充実させる

DTS および 公式アプリ は、スムーズな来場登録と LeadGrabなどのスマートツールを提供し、国際バイヤーと出展者のマッチングを強力に促進します。

日程をチェック！2026年9月7日～11日、浦東のSNIECおよびSWEECCにて開催。 事前登録は オンライン または アプリ から可能です。

出展を お申し込みください。

SOURCE Furniture China 2026