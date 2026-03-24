Furniture China oznamuje přelomový ročník 2026: tam, kde design vytváří obchod

Furniture China 2026

Mar 24, 2026, 06:00 ET

Organizátoři: CNFA a IM Sinoexpo

ŠANGHAJ, 24. března 2026 /PRNewswire/ -- Furniture China, přední asijský veletrh nábytku, oznámil svůj přelomový ročník 2026, který má díky odvážné nové strategické vizi proměnit tvář celého odvětví. Akce se uskuteční ve dnech 7.–11. září 2026 souběžně s veletrhem Maison Shanghai na výstavní ploše 350.000 m² v 50 halách v Pudongu. Během pěti dnů nabídne odborníkům z celého světa přehlídku produktových inovací, špičkového designu i bohaté mezinárodní obchodní příležitosti.

Díky posílené zahraniční účasti a promyšlenému rozvržení zón se veletrh Furniture China 2026 (8.–11. září, SNIEC) rozšiřuje nad rámec svého tradičního zaměření na čalouněný a jídelní nábytek. Nové specializované oblasti budou zahrnovat větší halu s venkovním nábytkem, která představí stylové a funkční designy, a také velkolepou sekci nábytku pro  komerční a veřejné prostory, kde budou představena vynikající kancelářská řešení od předních značek i nových vystavovatelů.

Souběžně probíhající veletrh FMC Premium China (FMP) opět spojí výrobce a inovátory v oblasti materiálů a představí pokročilé technologie a špičkový design, který harmonicky spojuje estetiku s funkčností.

„Po 30 letech služby globální nábytkářské komunitě píšeme novou kapitolu s jasnějším strategickým zaměřením a lepší schopností reagovat na potřeby trhu," uvedla paní Stella Zhongová, generální ředitelka a vedoucí veletrhu Furniture China. „Náš ročník 2026 je dynamickou platformou navrženou tak, aby předvídala změny v odvětví, umožňovala exportní obchod s vynikajícím dodavatelským řetězcem a vytvářela bezprecedentní příležitosti pro zahraniční kupce."

Důvěra v odvětví zůstává silná: 90 % klíčových vystavovatelů si již rezervovalo místo, včetně několika zahraničních a domácích značek – Ashley, AICO, HTL, AHOME, ENOVA, Fursys a dalších, které se letos na veletrh vracejí.

Maison Shanghai 2026 představuje nové kategorie a zaměření na design

Maison Shanghai 2026 (7.–11. září, SWEECC), který ohlašuje novou éru vývoje, i nadále prosazuje designové hodnoty, které vylepšují interiéry domácností a mění životní styl. Výstava na ploše 80.000 m² představuje nové kategorie Kuchyně a koupelny a Chytrá domácnost spolu s pečlivě vybranými tematickými výstavami sestavenými ve spolupráci s globálními designérskými komunitami. Významná ocenění budou dále propojovat čínskou kreativitu s mezinárodními trhy.

S tématem Design představí čtyři specializované haly – Designová řešení, Designový byznys, Design Highland a Designový životní styl, pečlivě vybraný mix exponátů zaměřených na životní styl, butikové kolekce i kulturní řemesla. Výstavy doplní řada designových fór, která nabídnou komplexní zážitek z nákupu a umožní navazování kontaktů pro zákazníky, distributory, designéry a média z celého světa.

DTS a oficiální aplikace nabízejí snadnou registraci a chytré nástroje, jako je LeadGrab, které účinně propojují zahraniční nákupčí a vystavovatele.

Zapište si termín! 7.–11. září 2026, v SNIEC a SWEECC, Pudong.

Předregistrujte se online nebo přes aplikaci.

Registrujte se  k vystavování.

21%

more press release views with 
Request a Demo

