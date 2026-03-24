Furniture China anuncia su emblemática edición 2026: Donde el diseño crea negocios

Organizadores: CNFA e IM Sinoexpo

SHANGHÁI, 24 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Furniture China , la principal feria comercial de muebles de Asia, ha anunciado su histórica edición de 2026, que transformará el panorama de la industria con una nueva y audaz visión estratégica. Programado del 7 al 11 de septiembre de 2026, el evento, junto con Maison Shanghai, abarcará 350.000 m² distribuidos en 50 pabellones en Pudong, ofreciendo a los profesionales de todo el mundo cinco días de innovación de productos, excelencia en el diseño y oportunidades de negocios internacionales.

Con una mayor participación internacional y una planificación de zonas cuidadosamente seleccionada, Furniture China 2026 (del 8 al 11 de septiembre, SNIEC) amplía su oferta más allá de su tradicional enfoque en muebles tapizados y de comedor. Nuevas áreas dedicadas destacarán un pabellón de muebles de exterior más grande, con diseños elegantes y funcionales, junto con una espectacular sección de mobiliario comercial para oficinas que presentará soluciones de alta gama de marcas líderes y expositores emergentes.

FMC Premium China (FMP), que se celebrará en paralelo, reunirá nuevamente a fabricantes e innovadores de materiales, mostrando técnicas avanzadas y diseños vanguardistas que armonizan estética y funcionalidad.

"Tras 30 años al servicio de la comunidad global del mueble, iniciamos una nueva etapa con un enfoque estratégico más preciso y una mayor capacidad de respuesta al mercado", declaró Stella Zhong, consejera delegada y directora de Furniture China. "Nuestra edición de 2026 es una plataforma dinámica diseñada para anticipar los cambios del sector, impulsar el comercio de exportación con una cadena de suministro de excelencia y crear oportunidades sin precedentes para los compradores internacionales".

La confianza del sector se mantiene sólida, con el 90% de los expositores clave ya confirmados, incluyendo varias marcas internacionales y nacionales —Ashley, AICO, HTL, AHOME, ENOVA, Fursys y otras— que regresan a la feria este año.

Maison Shanghai 2026 presenta nuevas categorías y un enfoque de diseño innovador

Marcando una nueva era de evolución, Maison Shanghai 2026 (del 7 al 11 de septiembre, SWEECC) continúa promoviendo valores de diseño que realzan los interiores del hogar y transforman los estilos de vida. Con una superficie de 80.000 m², la feria presenta las categorías de Cocina y Baño y Hogar Inteligente, junto con exposiciones temáticas seleccionadas en colaboración con la comunidad global del diseño. Importantes premios impulsarán aún más la conexión de la creatividad china con los mercados internacionales.

Bajo el lema "Diseño ∞", cuatro pabellones especializados —Design Solutions, Design Business, Design Highland y Design Living— presentarán una cuidada selección de exposiciones de estilo de vida, colecciones exclusivas y artesanías culturales. Una serie de foros de diseño complementarán las exposiciones, ofreciendo una experiencia integral de búsqueda de proveedores y creación de redes para compradores, distribuidores, diseñadores y medios de comunicación de todo el mundo.

Aproveche al máximo su visita

La plataforma DTS y la aplicación oficial ofrecen un registro sencillo y herramientas inteligentes como LeadGrab, que facilitan la conexión entre compradores y expositores internacionales.

Apunte las fechas. Del 7 al 11 de septiembre de 2026, en SNIEC y SWEECC, Pudong.

Registro anticipado online o por medio de la aplicación .

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