GAC estimula o crescimento global na edição 139 da Canton Fair com três estratégias de globalização

GUANGZHOU, China, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Em 15 de abril de 2026, sob o tema "ONDE A ARTE ENCONTRA A TECNOLOGIA", a GAC apresentou três modelos icônicos: o AION i60, o S7 e o M8 na 139a Canton Fair. Como única marca automotiva presente no Canton Fair Cuisine Festival, a GAC também exibiu os modelos AION UT e AION i60 no local do evento, integrando de forma harmoniosa a cultura gastronômica cantonesa com elementos do futebol de alto nível. Por meio da "Globalização Tecnológica, Globalização do Ecossistema e Globalização Cultural", a GAC apresentou sua nova visão, no âmbito da estratégia One GAC 2.0, aos compradores do mundo inteiro.

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No dia da inauguração, o estande recebeu vários grupos de compradores profissionais do Sudeste Asiático, do Oriente Médio, da Europa, da América Latina e de outras regiões, com negociações intensas sobre possíveis pedidos. Os modelos AION i60, S7 e M8 exibiram coletivamente os mais recentes avanços da GAC em dirigibilidade inteligente, tecnologias essenciais para veículos elétricos e interiores de luxo, reforçando a imagem da marca como "alta qualidade, alta tecnologia e confiabilidade" para os clientes em todo o mundo.

A estação de recarga ultrarrápida de corrente contínua e a estação de recarga doméstica inteligente foram apresentadas no local. Foi também montada uma pequena área de camping com um espaço para café, permitindo que os compradores experimentassem o ciclo fechado de "veículo + energia + estilo de vida" por meio da descarga externa V2L (veículo para carga). Muitos clientes europeus demonstraram grande interesse nas capacidades de integração energética da GAC, reconhecendo-as como uma vantagem competitiva diferenciada para as marcas chinesas que estão se internacionalizando.

Na área central do Festival Gastronômico, o AION UT e o AION i60 atuaram como veículos de estilo de vida móvel. Também foram incorporados elementos do futebol, criando um ambiente descontraído que combina "gastronomia e esportes". Seguindo a linha das recentes parcerias da empresa com grandes clubes de futebol internacionais da Colômbia, do Brasil, do México e de outras regiões, a GAC integrou essa paixão pelo esporte à experiência no local. Os clientes puderam conhecer de perto o design espaçoso e a versatilidade dos modelos da GAC.

Daqui para frente, a GAC continuará a seguir a estratégia One GAC 2.0, aprofundará suas operações locais e acelerará a transição da "expansão global" para a "integração global", permitindo que o mundo veja e testemunhe a vitalidade inovadora e o calor humano dos automóveis chineses, bem como a imagem da marca GAC associada a "Alta Qualidade, Alta Tecnologia e Confiabilidade".

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2958117/Image.jpg

FONTE GAC