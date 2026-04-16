GAC stimule la croissance internationale lors de la 139e foire de Canton grâce à trois stratégies de mondialisation

GUANGZHOU, Chine, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le 15 avril 2026, sous le thème « WHERE CRAFT MEETS TECHNOLOGY », GAC a présenté trois modèles phares : les modèles AION i60, S7 et M8 lors de la 139e foire de Canton. En tant que seule marque automobile présente au festival gastronomique de la foire de Canton, GAC a également exposé les modèles AION UT et AION i60 sur le site du festival, alliant ainsi avec brio la culture culinaire cantonaise à des éléments issus du football de haut niveau. À travers les axes « mondialisation technologique, mondialisation des écosystèmes et mondialisation culturelle », GAC a présenté sa nouvelle vision aux acheteurs internationaux dans le cadre de la stratégie « One GAC 2.0 ».

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Le jour de l'ouverture, le stand a accueilli de nombreux groupes d'acheteurs professionnels d'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient, d'Europe, d'Amérique latine et d'autres régions, avec des négociations actives pour des commandes potentielles. Les AION i60, S7 et M8 ont présenté collectivement les dernières avancées de GAC en matière de conduite intelligente, de technologies de base des véhicules électriques et de cockpits de luxe, renforçant ainsi l'image de marque de « haute qualité, haute technologie et fiabilité » pour les clients du monde entier.

La borne de recharge ultra-rapide en courant continu et la station de recharge domestique intelligente ont été présentées sur place. Un petit espace de camping avec un coin café a également été aménagé, permettant aux acheteurs de découvrir le circuit fermé « véhicule + énergie + mode de vie » grâce à la fonction V2L (vehicle-to-load) de décharge externe. De nombreux acheteurs européens ont exprimé un vif intérêt pour les capacités d'intégration énergétique de GAC, reconnaissant qu'il s'agit d'un avantage concurrentiel unique pour les marques chinoises qui se développent à l'échelle mondiale.

Dans la zone centrale du festival de la cuisine, l'AION UT et l'AION i60 ont servi de supports à un style de vie mobile. Des éléments de football ont également été incorporés, créant une atmosphère détendue « nourriture + sport ». Conformément aux récents partenariats de GAC avec de grands clubs de football étrangers en Colombie, au Brésil, au Mexique et dans d'autres régions, GAC a intégré cette passion sportive dans l'expérience du site. Les acheteurs ont pu découvrir de près le design spacieux et la polyvalence des modèles GAC.

À l'avenir, GAC continuera de suivre la stratégie One GAC 2.0, d'approfondir les opérations localisées et d'accélérer le passage de « l'internationalisation » à « l'intégration mondiale », en laissant le monde voir et témoigner de la vitalité innovante et de la chaleur humaine des automobiles chinoises, ainsi que de l'image de marque de GAC, à savoir « haute qualité, haute technologie et fiabilité ».

Pour obtenir de plus amples renseignements sur GAC, veuillez consulte : https://www.gacgroup.com/en ou suivez-nous sur les médias sociaux.

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