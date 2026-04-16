廣汽以「三大出海」燃動139屆廣交會

現場展出直流超級快充樁及智能家充樁，並模擬露營咖啡場景，通過V2L對外放電功能，讓客商直觀感受「車+能源+生活」的閉環。多位歐洲采購商對廣汽的能源整合能力表示高度關注，認同這為中國品牌出海提供了差異化競爭力。

在美食節核心區，AION UT與AION i60 兩款車型化身移動生活載體，現場還融入足球元素，營造出「美食+運動」的輕松氛圍。結合近期廣汽在哥倫比亞、巴西、墨西哥等地與多家海外足球俱樂部達成合作，品牌也將這份運動熱忱融入場景體驗之中。客商可以近距離感受廣汽車型的空間設計與生活延展性。

未來，廣汽將繼續以One GAC 2.0為指引，深化本地化運營，加速從「走出去」到「走進去」的進程，讓世界看見中國汽車的創新活力與人文溫度，見證廣汽「高品質、高科技、值得信賴」的品牌形象。

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SOURCE GAC