GAC treibt globales Wachstum auf der 139. Canton Fair mit drei Globalisierungsstrategien voran

GUANGZHOU, China, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- Am 15. April 2026 stellte GAC auf der 139. Canton Fair unter dem Motto „WHERE CRAFT MEETS TECHNOLOGY" drei Flaggschiffmodelle vor: AION i60, S7 und M8. Als einzige Automarke, die beim Canton Fair Cuisine Festival vertreten war, stellte GAC auch den AION UT und den AION i60 auf dem Messegelände aus und verband so nahtlos die kantonesische Esskultur mit hochkarätigen Fußballsportelementen. Mit „Technology Globalization, Ecosystem Globalization, and Culture Globalization" präsentierte GAC seine neue Vision im Rahmen der One GAC 2.0-Strategie den globalen Einkäuferinnen und Einkäufern.

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Am Eröffnungstag wurden am Messestand mehrere Gruppen von Facheinkäuferinnen und -einkäufern aus Südostasien, dem Nahen Osten, Europa, Lateinamerika und anderen Regionen begrüßt, mit denen rege Gespräche über potenzielle Aufträge geführt wurden. Der AION i60, der S7 und der M8 demonstrierten gemeinsam die neuesten Fortschritte von GAC im Bereich des intelligenten Fahrens, der EV-Kerntechnologien und der Luxus-Cockpits und stärkten damit das Markenimage mit den drei Säulen „High-Quality, High-Tech, and Reliable" für globale Kundinnen und Kunden.

Die ultraschnelle DC-Ladesäule und die Smart-Home-Ladestation waren ebenfalls am Messestand ausgestellt. Es wurde auch ein kleiner Campingplatz mit einer Kaffee-Ecke eingerichtet, wo Besucherinnen und Besucher den geschlossenen Kreislauf „Vehicle + Energy + Lifestyle" mittels bidirektionalem Laden (Vehicle-to-Load, V2L) live erleben konnten. Viele europäische Einkäuferinnen und Einkäufer bekundeten starkes Interesse an den Energieintegrationsfähigkeiten von GAC und sahen darin einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil für chinesische Marken, die auf dem Weltmarkt aktiv sind.

Im Kernbereich des Cuisine Festivals dienten der AION UT und der AION i60 als Plattformen für die Demonstration des mobilen Lifestyles. Auch Fußballelemente wurden integriert, um eine entspannte „Food + Sports"-Atmosphäre zu schaffen. Im Einklang mit den jüngsten Partnerschaften von GAC mit großen ausländischen Fußballvereinen in Kolumbien, Brasilien, Mexiko und anderen Regionen integrierte GAC dieses Sporterlebnis in das Erlebnis vor Ort. Einkäuferinnen und Einkäufer konnten das geräumige Design und die Lifestyle-Vielseitigkeit der GAC-Modelle hautnah erleben.

Auch in Zukunft wird GAC die Strategie One GAC 2.0 verfolgen, lokale Aktivitäten vertiefen und seine strategische Reise von „Going Global" zu „Integrating Globally" beschleunigen, um der Welt die innovative Vitalität und menschliche Wärme chinesischer Automobile sowie das Markenimage von GAC als „High-Quality, High-Tech, and Reliable" zu zeigen.

Weitere Informationen über GAC finden Sie im Internet unter https://www.gacgroup.com/en oder wenn Sie uns in den sozialen Medien folgen.

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