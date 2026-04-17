GAC, 제139회 캔톤 페어에서 3대 글로벌 전략으로 글로벌 성장에 박차

광저우, 중국 2026년 4월 17일 /PRNewswire/ -- GAC가 2026년 4월 15일 '기술과 장인의 만남(WHERE CRAFT MEETS TECHNOLOGY)'을 주제로 제139회 캔톤 페어에서 대표 모델 3종 AION i60, S7, M8을 선보였다. 또 캔톤 페어 미식 페스티벌(Canton Fair Cuisine Festival)에 참가한 유일한 자동차 브랜드로서 행사장에 AION UT와 AION i60을 전시하며, 광둥식 미식 문화와 최고 수준의 축구 스포츠 요소를 자연스럽게 결합했다. GAC는 '기술 글로벌화(Technology Globalization), 생태계 글로벌화(Ecosystem Globalization), 문화 글로벌화(Culture Globalization)'를 통해 One GAC 2.0 전략 아래 새로운 비전을 글로벌 바이어들에게 제시했다.

개막 첫날 부스에는 동남아시아, 중동, 유럽, 라틴아메리카 등 여러 지역의 전문 바이어들이 잇따라 방문했으며, 주문 가능성을 두고 활발한 상담이 진행됐다. AION i60, S7, M8은 지능형 주행, 전기차 핵심 기술, 프리미엄 콕핏 분야에서 GAC의 최신 성과를 종합적으로 보여주며, 글로벌 고객들에게 '고품질, 첨단기술, 신뢰(High-Quality, High-Tech, and Reliable)'라는 브랜드 이미지를 한층 강화했다.

현장에는 DC 초고속 충전기와 스마트 홈 충전 스테이션도 함께 전시됐다. 또한 커피 코너를 갖춘 소형 캠핑 공간을 조성해 V2L(vehicle to load) 외부 방전을 통한 '차량+에너지+라이프스타일'의 통합 경험을 제공했다. 특히 유럽 바이어들은 GAC의 에너지 통합 역량에 높은 관심을 보이며, 이를 중국 자동차 브랜드의 글로벌 경쟁력을 차별화하는 요소로 평가했다.

미식 페스티벌 핵심 구역에서는 AION UT와 AION i60이 이동형 라이프스타일 플랫폼으로 활용됐다. 여기에 축구 요소를 결합해 '미식+스포츠'라는 편안한 분위기를 조성했다. 이는 콜롬비아, 브라질, 멕시코 등 주요 해외 축구 클럽과의 최근 파트너십과도 맞물려, GAC는 이러한 스포츠 열정을 현장 경험에 적극 반영했다. 방문객들은 GAC 모델의 넓은 공간 설계와 다양한 라이프스타일 활용성을 가까이에서 체험할 수 있었다.

향후 GAC는 One GAC 2.0 전략을 지속적으로 추진하며 현지화 운영을 심화하고, '글로벌 진출'을 넘어 '글로벌 융합'으로 전환을 가속화할 계획이다. 이를 통해 중국 자동차 산업의 혁신적 역동성과 인간 중심의 가치, '고품질, 첨단기술, 신뢰'라는 GAC의 브랜드 이미지를 전 세계에 알릴 방침이다.

자세한 정보는 https://www.gacgroup.com/en 또는 공식 소셜미디어 채널을 통해 확인할 수 있다.

SOURCE GAC