GAC impulsa el crecimiento global en la 139ª Feria de Cantón con tres estrategias de globalización

GUANGZHOU, China, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El 15 de abril de 2026, bajo el lema "Donde la artesanía se une a la tecnología", GAC presentó tres de sus modelos insignia: el AION i60, el S7 y el M8, en la 139ª Feria de Cantón. Como única marca automotriz presente en el Festival Gastronómico de la Feria de Cantón, GAC también exhibió el AION UT y el AION i60 en el recinto ferial, integrando a la perfección la cultura culinaria cantonesa con elementos del fútbol de primer nivel. Mediante la "Globalización de la Tecnología, la Globalización del Ecosistema y la Globalización de la Cultura", GAC presentó su nueva visión, bajo la estrategia One GAC 2.0, a compradores internacionales.

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El día de la inauguración, el stand recibió a numerosos compradores profesionales del Sudeste Asiático, Oriente Medio, Europa, Latinoamérica y otras regiones, quienes mantuvieron negociaciones activas para posibles pedidos. Los modelos AION i60, S7 y M8 demostraron en conjunto los últimos avances de GAC en conducción inteligente, tecnologías centrales para vehículos eléctricos y habitáculos de lujo, reforzando la imagen de marca de "Alta calidad, alta tecnología y fiabilidad" para clientes de todo el mundo.

En el evento se exhibieron el punto de carga ultrarrápida de CC y la estación de carga inteligente para el hogar. También se instaló un pequeño espacio de acampada con una cafetería, lo que permitió a los compradores experimentar el ciclo cerrado de "vehículo + energía + estilo de vida" mediante la descarga externa V2L (vehículo a carga). Muchos compradores europeos mostraron gran interés en las capacidades de integración energética de GAC, reconociéndolas como una ventaja competitiva diferenciada para las marcas chinas que se expanden globalmente.

En la zona central del Festival Gastronómico, los modelos AION UT y AION i60 sirvieron como vehículos para un estilo de vida móvil. También se incorporaron elementos futbolísticos, creando un ambiente relajado de "comida + deporte". En línea con las recientes alianzas de GAC con importantes clubes de fútbol internacionales en Colombia, Brasil, México y otras regiones, GAC integró esta pasión deportiva en la experiencia del evento. Los compradores pudieron apreciar de cerca el diseño espacioso y la versatilidad de estilo de vida de los modelos GAC.

En adelante, GAC seguirá la estrategia One GAC 2.0, profundizando sus operaciones locales y acelerando su transición de la globalización a la integración global, permitiendo que el mundo vea y sea testigo de la vitalidad innovadora y la calidez humana de los automóviles chinos, así como de la imagen de marca de GAC como sinónimo de "alta calidad, alta tecnología y fiabilidad".

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