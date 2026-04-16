GAC ขับเคลื่อนการเติบโตทั่วโลกที่ Canton Fair ครั้งที่ 139 ด้วยสามกลยุทธ์โลกาภิวัตน์
News provided byGAC
16 Apr, 2026, 22:51 CST
กว่างโจว, จีน, 16 เม.ย. 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2569 ภายใต้ธีม "WHERE CRAFT MEETS TECHNOLOGY," ("เมื่องานฝีมือบรรจบเทคโนโลยี") GAC ได้อวดโฉมรถยนต์เรือธงสามรุ่นด้วยกัน ได้แก่ AION i60, S7 และ M8 ที่งาน Canton Fair ครั้งที่ 139 ในฐานะแบรนด์ยานยนต์แบรนด์เดียวที่ได้เข้าร่วมงานเทศกาลอาหาร Canton Fair (Canton Fair Cuisine Festival) GAC ยังได้จัดแสดง AION UT และ AION i60 ในสถานที่จัดงานอีกด้วย โดยผสานวัฒนธรรมอาหารกวางตุ้งเข้ากับองค์ประกอบกีฬาฟุตบอลระดับสูงได้อย่างลงตัว GAC ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ใหม่ภายใต้กลยุทธ์ One GAC 2.0 แก่ผู้ซื้อทั่วโลกผ่าน "การโลกาภิวัตน์ทางเทคโนโลยี การโลกาภิวัตน์ทางระบบนิเวศ และการโลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรม"
ในวันเปิดงาน บูธ GAC ได้ต้อนรับผู้ซื้อสายอาชีพหลายกลุ่มจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง ยุโรป ละตินอเมริกา และภูมิภาคอื่น ๆ โดยมีการเจรจาที่ดำเนินการอยู่เพื่อการสั่งซื้อที่เป็นไปได้ รถยนต์รุ่น AION i60, S7 และ M8 ได้แสดงให้เห็นความก้าวหน้าล่าสุดของ GAC ด้านการขับขี่อัจฉริยะ เทคโนโลยีหลักของรถยนต์ไฟฟ้า และห้องโดยสารสุดหรู ซึ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ว่า "High-Quality, High-Tech, and Reliable" ("คุณภาพสูง เทคโนโลยีล้ำสมัย และไว้ใจได้") สำหรับลูกค้าทั่วโลก
มีการจัดแสดงแท่นชาร์จ DC แบบเร็วพิเศษและสถานีชาร์จที่บ้านอัจฉริยะในสถานที่จัดงาน นอกจากนี้ยังมีการตั้งแคมป์ขนาดเล็กพร้อมมุมกาแฟ เพื่อให้ผู้ซื้อได้สัมผัสประสบการณ์ระบบวงปิดของ "ยานพาหนะ + พลังงาน + ไลฟ์สไตล์" ผ่านการเป็นแหล่งจ่ายไฟภายนอกแบบ V2L (vehicle to load) ผู้ซื้อชาวยุโรปหลายรายได้แสดงความสนใจอย่างกระตือรือร้นในความสามารถการบูรณาการพลังงานของ GAC โดยมองว่าเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่แตกต่างสำหรับแบรนด์จีนที่กำลังขยายตลาดไปทั่วโลก
ในพื้นที่หลักของเทศกาลอาหารนั้น AION UT และ AION i60 ทำหน้าที่เป็นศูนย์ไลฟ์สไตล์เคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังมีการผสมผสานองค์ประกอบของฟุตบอลเข้าไปด้วย ทำให้เกิดบรรยากาศ "อาหาร + กีฬา" ที่ผ่อนคลาย โดย GAC ได้ผสานความหลงใหลในกีฬาเข้ากับประสบการณ์ในงาน สอดคล้องกับความร่วมมือล่าสุดของ GAC กับสโมสรฟุตบอลชั้นนำในต่างประเทศ เช่น โคลอมเบีย บราซิล เม็กซิโก และภูมิภาคอื่น ๆ ผู้ซื้อสามารถสัมผัสการออกแบบที่กว้างขวางและความอเนกประสงค์ของไลฟ์สไตล์ในรุ่นต่าง ๆ ของ GAC ได้อย่างใกล้ชิด
ในอนาคต GAC จะเดินหน้าดำเนินกลยุทธ์ One GAC 2.0 ต่อไป เสริมสร้างการดำเนินงานในระดับท้องถิ่นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเร่งการเปลี่ยนผ่านจาก "การก้าวสู่ระดับโลก" ไปสู่ "การบูรณาการระดับโลก" เพื่อให้โลกได้เห็นและได้ประจักษ์พลังแห่งนวัตกรรมและความอบอุ่นแบบมนุษย์ของอุตสาหกรรมยานยนต์จีน รวมถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ GAC ว่า "คุณภาพสูง เทคโนโลยีล้ำสมัย และไว้ใจได้"
