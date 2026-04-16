GAC ขับเคลื่อนการเติบโตทั่วโลกที่ Canton Fair ครั้งที่ 139 ด้วยสามกลยุทธ์โลกาภิวัตน์

News provided by

GAC

16 Apr, 2026, 22:51 CST

กว่างโจว, จีน, 16 เม.ย. 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2569 ภายใต้ธีม "WHERE CRAFT MEETS TECHNOLOGY," ("เมื่องานฝีมือบรรจบเทคโนโลยี") GAC ได้อวดโฉมรถยนต์เรือธงสามรุ่นด้วยกัน ได้แก่ AION i60, S7 และ M8 ที่งาน Canton Fair ครั้งที่ 139 ในฐานะแบรนด์ยานยนต์แบรนด์เดียวที่ได้เข้าร่วมงานเทศกาลอาหาร Canton Fair (Canton Fair Cuisine Festival) GAC ยังได้จัดแสดง AION UT และ AION i60 ในสถานที่จัดงานอีกด้วย โดยผสานวัฒนธรรมอาหารกวางตุ้งเข้ากับองค์ประกอบกีฬาฟุตบอลระดับสูงได้อย่างลงตัว GAC ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ใหม่ภายใต้กลยุทธ์ One GAC 2.0 แก่ผู้ซื้อทั่วโลกผ่าน "การโลกาภิวัตน์ทางเทคโนโลยี การโลกาภิวัตน์ทางระบบนิเวศ และการโลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรม"

Continue Reading
(PRNewsfoto/GAC)
(PRNewsfoto/GAC)

ในวันเปิดงาน บูธ GAC ได้ต้อนรับผู้ซื้อสายอาชีพหลายกลุ่มจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง ยุโรป ละตินอเมริกา และภูมิภาคอื่น ๆ โดยมีการเจรจาที่ดำเนินการอยู่เพื่อการสั่งซื้อที่เป็นไปได้ รถยนต์รุ่น AION i60, S7 และ M8 ได้แสดงให้เห็นความก้าวหน้าล่าสุดของ GAC ด้านการขับขี่อัจฉริยะ เทคโนโลยีหลักของรถยนต์ไฟฟ้า และห้องโดยสารสุดหรู ซึ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ว่า "High-Quality, High-Tech, and Reliable" ("คุณภาพสูง เทคโนโลยีล้ำสมัย และไว้ใจได้") สำหรับลูกค้าทั่วโลก

มีการจัดแสดงแท่นชาร์จ DC แบบเร็วพิเศษและสถานีชาร์จที่บ้านอัจฉริยะในสถานที่จัดงาน นอกจากนี้ยังมีการตั้งแคมป์ขนาดเล็กพร้อมมุมกาแฟ เพื่อให้ผู้ซื้อได้สัมผัสประสบการณ์ระบบวงปิดของ "ยานพาหนะ + พลังงาน + ไลฟ์สไตล์" ผ่านการเป็นแหล่งจ่ายไฟภายนอกแบบ V2L (vehicle to load) ผู้ซื้อชาวยุโรปหลายรายได้แสดงความสนใจอย่างกระตือรือร้นในความสามารถการบูรณาการพลังงานของ GAC โดยมองว่าเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่แตกต่างสำหรับแบรนด์จีนที่กำลังขยายตลาดไปทั่วโลก

ในพื้นที่หลักของเทศกาลอาหารนั้น AION UT และ AION i60 ทำหน้าที่เป็นศูนย์ไลฟ์สไตล์เคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังมีการผสมผสานองค์ประกอบของฟุตบอลเข้าไปด้วย ทำให้เกิดบรรยากาศ "อาหาร + กีฬา" ที่ผ่อนคลาย โดย GAC ได้ผสานความหลงใหลในกีฬาเข้ากับประสบการณ์ในงาน สอดคล้องกับความร่วมมือล่าสุดของ GAC กับสโมสรฟุตบอลชั้นนำในต่างประเทศ เช่น โคลอมเบีย บราซิล เม็กซิโก และภูมิภาคอื่น ๆ ผู้ซื้อสามารถสัมผัสการออกแบบที่กว้างขวางและความอเนกประสงค์ของไลฟ์สไตล์ในรุ่นต่าง ๆ ของ GAC ได้อย่างใกล้ชิด

ในอนาคต GAC จะเดินหน้าดำเนินกลยุทธ์ One GAC 2.0 ต่อไป เสริมสร้างการดำเนินงานในระดับท้องถิ่นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเร่งการเปลี่ยนผ่านจาก "การก้าวสู่ระดับโลก" ไปสู่ "การบูรณาการระดับโลก" เพื่อให้โลกได้เห็นและได้ประจักษ์พลังแห่งนวัตกรรมและความอบอุ่นแบบมนุษย์ของอุตสาหกรรมยานยนต์จีน รวมถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ GAC ว่า "คุณภาพสูง เทคโนโลยีล้ำสมัย และไว้ใจได้"

https://www.gacgroup.com/en

SOURCE GAC

Also from this source

GAC Pacu Pertumbuhan Global di Pameran Canton ke-139 dengan Tiga Strategi Globalisasi

Pada 15 April 2026, dengan tema "WHERE CRAFT MEETS TECHNOLOGY," GAC mempamerkan tiga model utama: AION i60, S7 dan M8 di Pameran Canton ke-139....
AION UT Catat Pelancaran Global yang Kukuh, Pacu Jualan Memberangsangkan Merentas Pasaran Utama dan Raih Pelbagai Pengiktirafan Antarabangsa

AION UT Catat Pelancaran Global yang Kukuh, Pacu Jualan Memberangsangkan Merentas Pasaran Utama dan Raih Pelbagai Pengiktirafan Antarabangsa

Sejak penampilan sulung globalnya pada 2025, AION UT dengan pantas mendapat sambutan di Asia Tenggara, Amerika Selatan dan Eropah. Pada suku pertama, ...
More Releases From This Source

Explore

Automotive

Transportation, Trucking & Railroad

Advertising

General Manufacturing

News Releases in Similar Topics