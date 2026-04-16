GAC Pacu Pertumbuhan Global di Pameran Canton ke-139 dengan Tiga Strategi Globalisasi

GUANGZHOU, China, 16 April 2026 /PRNewswire/ -- Pada 15 April 2026, dengan tema "WHERE CRAFT MEETS TECHNOLOGY," GAC mempamerkan tiga model utama: AION i60, S7 dan M8 di Pameran Canton ke-139. Sebagai satu-satunya jenama automotif yang ditampilkan di Festival Masakan Pameran Canton, GAC turut mempamerkan AION UT dan AION i60 di lokasi festival tersebut, mengintegrasikan budaya kulinari Kantonis dengan elemen sukan bola sepak bertaraf tinggi. Melalui "Globalisasi Teknologi, Globalisasi Ekosistem dan Globalisasi Budaya," GAC mempersembahkan visi baharunya di bawah strategi One GAC 2.0 kepada pembeli global.

Pada hari pembukaan, reruai tersebut menerima beberapa kumpulan pembeli profesional dari Asia Tenggara, Timur Tengah, Eropah, Amerika Latin dan wilayah lain, dengan rundingan aktif bagi potensi pesanan. AION i60, S7 dan M8 secara kolektif menunjukkan kemajuan terkini GAC dalam pemanduan pintar, teknologi teras EV serta kokpit mewah, sekali gus mengukuhkan imej jenama "Berkualiti Tinggi, Berteknologi Tinggi dan Boleh Dipercayai" kepada pelanggan global.

Turut dipamerkan ialah stesen pengecasan ultra pantas DC dan stesen pengecasan rumah pintar. Satu susun atur perkhemahan kecil dengan sudut kopi turut disediakan, membolehkan pembeli merasai kitaran tertutup "kenderaan + tenaga + gaya hidup" melalui pelepasan kuasa luaran V2L (kenderaan-ke-beban). Ramai pembeli dari Eropah menunjukkan minat tinggi terhadap keupayaan integrasi tenaga GAC, mengiktirafnya sebagai kelebihan daya saing yang berbeza bagi jenama China yang berkembang ke peringkat global.

Di kawasan teras Festival Masakan, AION UT dan AION i60 berfungsi sebagai pembawa gaya hidup mudah alih. Elemen bola sepak turut disepadukan, mewujudkan suasana santai "makanan + sukan". Sejajar dengan kerjasama terkini GAC dengan kelab bola sepak luar negara utama di Colombia, Brazil, Mexico dan wilayah lain, GAC mengintegrasikan semangat sukan ini ke dalam pengalaman di lokasi. Pembeli berpeluang merasai secara dekat reka bentuk ruang luas serta fleksibiliti gaya hidup model GAC.

Melangkah ke hadapan, GAC akan terus mengikuti strategi One GAC 2.0, memperdalam operasi setempat dan mempercepat peralihan daripada "menembusi pasaran global" kepada "integrasi global", membolehkan dunia melihat serta menyaksikan daya inovasi dan sentuhan kemanusiaan automotif China, di samping mengukuhkan imej jenama GAC sebagai "Berkualiti Tinggi, Berteknologi Tinggi dan Boleh Dipercayai".

Untuk maklumat lanjut mengenai GAC, sila layari: https://www.gacgroup.com/en atau ikuti kami di media sosial.

SOURCE GAC