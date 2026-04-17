GAC impulsa el crecimiento a nivel mundial en la centésima trigésima novena Canton Fair con tres estrategias de globalización

CANTÓN, China, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El 15 de abril de 2026, bajo el lema "WHERE CRAFT MEETS TECHNOLOGY" (Donde la artesanía se une a la tecnología), GAC presentó tres modelos insignia: el AION i60, el S7 y el M8 en la 139.ª Canton Fair. Como la única marca de automóviles presente en el Festival Gastronómico de la Canton Fair, GAC también exhibió el AION UT y el AION i60 en el recinto del festival, e integró a la perfección la cultura culinaria cantonesa con elementos deportivos de fútbol de primer nivel. Mediante la "Technology Globalization, Ecosystem Globalization, and Culture Globalization" (Globalización de la tecnología, globalización del ecosistema y globalización de la cultura), GAC presentó su nueva visión, basada en la estrategia One GAC 2.0, a los compradores de todo el mundo.

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El día de la inauguración, el stand recibió a varios grupos de compradores profesionales procedentes del sudeste asiático, Oriente Medio, Europa, Latinoamérica y otras regiones, con quienes se mantuvieron negociaciones activas sobre posibles pedidos. Los modelos AION i60, S7 y M8 demostraron en conjunto los últimos avances de GAC en conducción inteligente, tecnologías básicas para vehículos eléctricos y habitáculos de lujo, lo que reforzó la imagen de marca de "High-Quality, High-Tech, and Reliable" (Alta calidad, alta tecnología y confiabilidad) para los clientes de todo el mundo.

En el evento, se presentaron la estación de carga ultrarrápida de corriente continua (CC) y la estación de carga inteligente para el hogar. También se instaló un pequeño campamento con un rincón para tomar café, lo que permitió a los compradores experimentar el ciclo cerrado de "vehículo + energía + estilo de vida" mediante la descarga externa V2L (vehículo a carga). Muchos compradores europeos mostraron un gran interés en las capacidades de integración energética de GAC, y reconocieron que se trata de una ventaja competitiva diferenciadora para las marcas chinas que se expanden a nivel mundial.

En la zona principal del Festival Gastronómico, el AION UT y el AION i60 se utilizaron como vehículos para un estilo de vida móvil. También se incorporaron elementos del fútbol, lo que creó un ambiente relajado que combinaba "gastronomía y deporte". En consonancia con las recientes alianzas de GAC con importantes clubes de fútbol internacionales en Colombia, Brasil, México y otras regiones, GAC integró esta pasión por el deporte a la experiencia vivida en el evento. Los compradores pudieron experimentar de cerca el diseño espacioso y la versatilidad de estilo de vida de los modelos de GAC.

De cara al futuro, GAC seguirá aplicando la estrategia One GAC 2.0, profundizará sus operaciones localizadas y acelerará el proceso de pasar de "expandirse a nivel mundial" a "integrarse a nivel mundial", para que el mundo pueda ver y ser testigo de la vitalidad innovadora y la calidez humana de los automóviles chinos, así como de la imagen de marca de GAC como "High-Quality, High-Tech, and Reliable".

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2958117/Image.jpg

FUENTE GAC