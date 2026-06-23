Hisense apresenta a mensagem "Inovar para uma Vida Melhor" durante a Copa do Mundo FIFA 2026™

QINGDAO, China, 22 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Hisense, uma marca líder mundial em eletrônica de consumo e eletrodomésticos, está levando sua visão de "Inovar para uma Vida Melhor" (Innovating a Brighter Life) aos fãs de futebol de todo o mundo por meio das mensagens exibidas nos painéis LED ao redor do campo durante a Copa do Mundo FIFA 2026TM.

Exibidas ao longo das partidas do torneio e vistas por milhões de pessoas nos estádios e por bilhões de espectadores em todo o mundo, essas mensagens destacam o compromisso da Hisense em criar tecnologias que enriquecem o dia a dia das pessoas. Entre as mensagens mais destacadas estão "Inovar para uma Vida Melhor" e "A Origem da TV RGB MiniLED" (The Origin of RGB MiniLED TV), reforçando a visão da marca e sua liderança na inovação de tecnologias de exibição de próxima geração.

Enquanto o maior torneio de futebol do mundo acontece, a Hisense está destacando sua TV UXS RGB MiniLED, equipada com a revolucionária tecnologia RGB MiniLED, que oferece precisão excepcional de cor, brilho e contraste. Projetada para aproximar os fãs de cada momento em campo, a TV UXS RGB MiniLED cria uma experiência de visualização mais imersiva e realista para esportes, entretenimento e jogos.

Paralelamente às suas inovações em televisores, a Hisense também está apresentando seu ecossistema mais amplo de vida inteligente. A mensagem "Hisense Laser TV, Nº 1 no mundo" (Hisense Laser TV, Global No.1) destaca a premiada Laser TV L9Q, que proporciona uma experiência de visualização em tela ultragrande, trazendo a atmosfera do estádio para dentro de casa. "Geladeira Hisense, Resfriamento Inteligente, Vida Fresca" (Hisense Fridge, Smart Cooling, Fresh Living) reflete a inovação por trás da geladeira PureFlat Smart Series, projetada para ajudar a manter os alimentos frescos por mais tempo e apoiar os estilos de vida das famílias modernas. Enquanto isso, "Ar-Condicionado Hisense, Melhor Ar, Cuidado Hisense" (Hisense Aircon, Better Air, Hisense Care) destaca o ar-condicionado Air Master, que oferece controle climático inteligente e maior conforto interno por meio de tecnologias avançadas de gestão do ar.

Juntas, essas inovações emblemáticas refletem como a Hisense continua conectando o avanço tecnológico às experiências da vida real nas áreas de imagem, entretenimento e casa inteligente. Por meio de sua presença nos painéis ao redor do campo da Copa do Mundo FIFA 2026TM, a Hisense está levando a mensagem "Inovar para uma Vida Melhor" a audiências em todo o mundo, demonstrando como a inovação significativa pode melhorar a forma como as pessoas assistem, vivem e se conectam.

Sobre a Hisense

A Hisense, fundada em 1969, é uma líder mundialmente reconhecida no setor de eletrodomésticos e eletrônica de consumo, com operações em mais de 160 países, especializada no fornecimento de produtos multimídia de alta qualidade, eletrodomésticos e soluções inteligentes de tecnologia da informação. Segundo a Omdia, a Hisense ocupa a primeira posição global no segmento de TVs de 100 polegadas ou mais (2023 ao primeiro trimestre de 2026). Como A Origem do RGB MiniLED, a Hisense continua liderando a inovação da próxima geração de TVs RGB MiniLED. Como patrocinadora oficial da Copa do Mundo FIFA 2026TM, a Hisense está comprometida em estabelecer parcerias esportivas globais para se conectar com audiências em todo o mundo.

FONTE Hisense