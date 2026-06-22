Hisense giới thiệu thông điệp "Đổi mới vì cuộc sống tốt đẹp hơn" tại FIFA World Cup 2026™

THANH ĐẢO, Trung Quốc, ngày 22 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, thương hiệu hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng và thiết bị gia dụng, đang mang tầm nhìn "Đổi mới vì cuộc sống tốt đẹp hơn" (Innovating a Brighter Life) đến với người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới thông qua các thông điệp trên bảng quảng cáo LED dọc đường biên sân đấu tại FIFA World Cup 2026TM.

Được hiển thị xuyên suốt các trận đấu của giải và được hàng triệu khán giả trong sân vận động cùng hàng tỷ người theo dõi trên toàn cầu chứng kiến, thông điệp thể hiện cam kết của Hisense trong việc phát triển các công nghệ làm phong phú thêm cuộc sống hàng ngày. Trong số các thông điệp nổi bật có "Đổi mới vì cuộc sống tốt đẹp hơn" và "Khai sinh công nghệ TV RGB MiniLED" (The Origin of RGB MiniLED TV), qua đó củng cố tầm nhìn thương hiệu và vị thế dẫn đầu của công ty trong đổi mới công nghệ hiển thị thế hệ mới.

Trong bối cảnh giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra, Hisense đang làm nổi bật dòng TV UXS RGB MiniLED chủ lực, được trang bị công nghệ RGB MiniLED đột phá, mang lại độ chính xác màu sắc, độ sáng và độ tương phản vượt trội. Được thiết kế để đưa người hâm mộ đến gần hơn với từng khoảnh khắc trên sân, TV UXS RGB MiniLED tạo ra trải nghiệm xem đắm chìm và chân thực hơn cho thể thao, giải trí và chơi game.

Bên cạnh các đổi mới về TV, Hisense cũng giới thiệu hệ sinh thái sống thông minh rộng lớn hơn của mình. Với thông điệp "TV Laser Hisense, số 1 toàn cầu" (Hisense Laser TV, Global No.1) hãng làm nổi bật mẫu TV Laser L9Q từng đoạt giải thưởng, mang đến một trải nghiệm xem màn hình siêu lớn, đưa bầu không khí sân vận động vào ngay trong không gian gia đình. Thông điệp "Tủ lạnh Hisense, làm lạnh thông minh, sống tươi mới" (Hisense Fridge, Smart Cooling, Fresh Living) phản ánh sự đổi mới đằng sau dòng tủ lạnh PureFlat Smart Series, được thiết kế giúp giữ thực phẩm tươi lâu hơn và hỗ trợ lối sống gia đình hiện đại. Trong khi đó, thông điệp "Điều hòa Hisense, không khí tốt hơn, sự chăm sóc từ Hisense" (Hisense Aircon, Better Air, Hisense Care) giới thiệu điều hòa Air Master, mang đến khả năng kiểm soát khí hậu thông minh và nâng cao sự thoải mái trong nhà thông qua công nghệ quản lý không khí tiên tiến.

Tựu trung lại, các sản phẩm chủ lực này phản ánh cách Hisense tiếp tục kết nối tiến bộ công nghệ với trải nghiệm đời sống thực tế trong các lĩnh vực hiển thị, giải trí và cuộc sống trong nhà thông minh. Thông qua sự hiện diện trên bảng quảng cáo dọc đường biên sân đấu tại FIFA World Cup 2026TM, Hisense đang mang thông điệp "Đổi mới vì cuộc sống tốt đẹp hơn" đến với khán giả trên toàn thế giới, cho thấy cách những đổi mới có ý nghĩa có thể nâng cao cách mọi người xem, sống và kết nối.

Giới thiệu về Hisense

Hisense, được thành lập vào năm 1969, là thương hiệu hàng đầu được công nhận trên toàn cầu về thiết bị gia dụng và điện tử tiêu dùng, hoạt động tại hơn 160 quốc gia, chuyên cung cấp các sản phẩm đa phương tiện chất lượng cao, thiết bị gia dụng và giải pháp CNTT thông minh. Theo Omdia, Hisense đứng số 1 toàn cầu trong phân khúc TV 100 inch trở lên (2023 - quý 1 năm 2026). Là thương hiệu khai sinh công nghệ RGB MiniLED, Hisense tiếp tục dẫn đầu về đổi mới RGB MiniLED thế hệ tiếp theo. Là nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026TM, Hisense cam kết xây dựng quan hệ hợp tác thể thao toàn cầu như một cách để kết nối với khán giả trên toàn thế giới.

SOURCE Hisense