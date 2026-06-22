Hisense presenta su mensaje "Innovando para una vida más brillante" en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

QINGDAO, China, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, ha llevado a cabo su visión de "Innovando para una vida más brillante" a los aficionados al fútbol de todo el mundo por medio de sus mensajes LED en el terreno de juego durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Los mensajes, mostrados durante los partidos del torneo y vistos por millones de personas en los estadios y miles de millones en todo el mundo, suponen una demostración acerca del compromiso de Hisense para con la creación de tecnologías que buscan enriquecer la vida cotidiana. Entre los mensajes más destacados se encuentran "Innovando para una vida más brillante" y "El origen del televisor RGB MiniLED", que refuerzan la visión de marca de la compañía y su liderazgo en la innovación de pantallas de última generación.

Mientras se desarrolla el torneo de fútbol más importante del mundo, Hisense presenta su televisor insignia UXS RGB MiniLED, impulsado por la revolucionaria tecnología RGB MiniLED que ofrece una precisión de color, brillo y contraste excepcionales. Diseñado para acercar a los aficionados a cada momento en el campo, el televisor UXS RGB MiniLED crea una experiencia visual más inmersiva y realista para deportes, entretenimiento y videojuegos.

Aparte de sus innovaciones en televisión, Hisense también presenta su ecosistema integral para el hogar inteligente. El mensaje "Hisense Laser TV, número 1 mundial" destaca el galardonado televisor láser L9Q, que ofrece una experiencia visual en pantalla ultragrande que traslada la emoción del estadio al hogar. "Hisense Fridge, refrigeración inteligente, vida fresca" refleja la innovación del refrigerador PureFlat Smart Series, diseñado para mantener los alimentos frescos por más tiempo y adaptarse a los estilos de vida de las familias modernas. Por su parte, "Hisense Aircon, mejor aire, Hisense Care" presenta el aire acondicionado Air Master, que proporciona un control climático inteligente y mayor confort interior gracias a tecnologías avanzadas de gestión del aire.

De forma conjunta, estas innovaciones emblemáticas reflejan cómo Hisense continúa conectando el avance tecnológico con experiencias de la vida real en pantallas, entretenimiento y hogares inteligentes. A través de su presencia en el campo de juego de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense lleva "Innovando para una vida más brillante" a audiencias de todo el mundo, mostrando cómo la innovación significativa puede mejorar la forma en que las personas ven, viven y se conectan.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en el año 1969, es un líder mundialmente reconocido en electrodomésticos y electrónica de consumo, con operaciones en más de 160 países. Se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-2026T1). Como pionera de la tecnología RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de esta tecnología de última generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense está comprometida con las alianzas deportivas globales para conectar con el público de todo el mundo.