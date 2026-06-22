Hisense ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ "Innovating a Brighter Life" สู่สายตาทั่วโลกในศึก FIFA World Cup 2026™
News provided byHisense
22 Jun, 2026, 22:42 CST
ชิงเต่า, ประเทศจีน, 22 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Hisense แบรนด์ชั้นนำระดับโลกด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค เดินหน้าถ่ายทอดวิสัยทัศน์ "Innovating a Brighter Life" สู่แฟนฟุตบอลทั่วโลก ผ่านข้อความบนป้าย LED ข้างสนามการแข่งขันในศึก FIFA World Cup 2026™
ข้อความดังกล่าวถูกแสดงตลอดการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ โดยมีผู้คนนับล้านภายในสนามแข่งขันรวมถึงผู้ชมอีกหลายพันล้านคนทั่วโลกได้รับชมผ่านโทรทัศน์ ข้อความเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Hisense ในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับและเติมเต็มคุณภาพชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลก ทั้งนี้ ในบรรดาข้อความที่โดดเด่นที่สุด ได้แก่ "Innovating a Brighter Life" และ "The Origin of RGB MiniLED TV" ซึ่งช่วยตอกย้ำวิสัยทัศน์ของแบรนด์และความเป็นผู้นำของบริษัทในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีจอภาพยุคถัดไป
ในขณะที่การแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่ที่สุดของโลกกำลังดำเนินไป Hisense เดินหน้านำเสนอ UXS RGB MiniLED TV ที่เป็นโทรทัศน์รุ่นเรือธงของบริษัท ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี RGB MiniLED อันล้ำสมัยที่มอบความแม่นยำในการถ่ายทอดสี ความสว่าง และความคมชัดของรายละเอียดภาพในระดับยอดเยี่ยม UXS RGB MiniLED TV ได้รับการออกแบบมาเพื่อถ่ายทอดทุกจังหวะสำคัญในสนามให้ผู้ชมรู้สึกราวกับอยู่ท่ามกลางการแข่งขันจริง พร้อมมอบประสบการณ์การรับชมที่สมจริง ดื่มด่ำ และมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรับชมกีฬา ความบันเทิง หรือการเล่นเกม
นอกเหนือจากนวัตกรรมด้านโทรทัศน์แล้ว Hisense ยังนำเสนอระบบนิเวศแห่งการใช้ชีวิตอัจฉริยะที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ข้อความ "Hisense Laser TV, Global No.1" สะท้อนถึงความโดดเด่นของ L9Q Laser TV ซึ่งได้รับรางวัลการันตีคุณภาพ พร้อมมอบประสบการณ์การรับชมบนจอภาพขนาดใหญ่พิเศษ ที่ถ่ายทอดบรรยากาศความเร้าใจของสนามแข่งขันสู่ภายในบ้านได้อย่างสมจริง ส่วนข้อความ "Hisense Fridge, Smart Cooling, Fresh Living" แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมเบื้องหลังตู้เย็นซีรีส์ PureFlat Smart ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยคงความสดของอาหารให้ยาวนานยิ่งขึ้น พร้อมตอบโจทย์วิถีชีวิตของครอบครัวยุคใหม่ ขณะเดียวกัน ข้อความ "Hisense Aircon, Better Air, Hisense Care" สะท้อนถึงศักยภาพของเครื่องปรับอากาศ Air Master ที่มอบการควบคุมอุณหภูมิและคุณภาพอากาศภายในอาคารได้อย่างชาญฉลาด พร้อมเพิ่มความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยผ่านเทคโนโลยีการจัดการอากาศขั้นสูง
นวัตกรรมเรือธงทั้งหมดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Hisense ในการนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาต่อยอดเป็นประสบการณ์ที่จับต้องได้ในชีวิตประจำวัน ครอบคลุมทั้งด้านจอแสดงผล ความบันเทิง และการใช้ชีวิตภายในบ้านอัจฉริยะ ด้วยการปรากฏตัวบนป้ายโฆษณาข้างสนามในศึก FIFA World Cup 2026™ Hisense กำลังถ่ายทอดแนวคิด "Innovating a Brighter Life" สู่ผู้ชมทั่วโลก พร้อมแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงสามารถยกระดับประสบการณ์การรับชม การใช้ชีวิต และการเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันได้อย่างมีความหมาย
เกี่ยวกับ Hisense
Hisense ก่อตั้งขึ้นในปี 2512 และเป็นผู้นำระดับโลกที่ได้รับการยอมรับด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค โดยมีการดำเนินงานในกว่า 160 ประเทศ เชี่ยวชาญด้านการส่งมอบผลิตภัณฑ์มัลติมีเดียคุณภาพสูง เครื่องใช้ในบ้าน และโซลูชันไอทีอัจฉริยะ ตามข้อมูลของ Omdia Hisense ครองอันดับที่ 1 ของโลกในกลุ่มทีวีขนาด 100 นิ้วขึ้นไป (ปี 2566-ไตรมาสที่ 1 ปี 2569) ในฐานะ The Origin of RGB MiniLED Hisense ยังคงเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม RGB MiniLED เจเนอเรชันถัดไปอย่างต่อเนื่อง และในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026TM Hisense มุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรด้านกีฬาระดับโลกเพื่อเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อกับผู้ชมทั่วโลก
SOURCE Hisense
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