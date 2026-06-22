Hisense демонстрирует принцип «Инновации для более яркой жизни» на Чемпионате мира по футболу FIFA World Cup 2026™

ЦИНДАО, Китай, 23 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, ведущий мировой бренд потребительской электроники и бытовой техники, представляет свое видение «Инновации для более яркой жизни» футбольным болельщикам по всему миру с помощью светодиодных сообщений вокруг поля на Чемпионате мира по футболу FIFA World Cup 2026TM.

Сообщения, которые показывают во время турнирных матчей и наблюдают миллионы на стадионах и миллиарды зрителей по всему миру, демонстрируют приверженность Hisense созданию технологий, которые обогащают повседневную жизнь. Среди наиболее заметных сообщений — «Innovating a Brighter Life» и «The Origin of RGB MiniLED TV», укрепляющие видение бренда компании и лидерство в инновациях дисплеев следующего поколения.

По мере того, как разворачивается крупнейший в мире футбольный турнир, Hisense освещает свой флагманский телевизор UXS RGB MiniLED, оснащенный прорывной технологией RGB MiniLED, которая обеспечивает исключительную точность, яркость и контрастность цвета. Разработанный для того, чтобы приблизить поклонников к каждому моменту на поле, телевизор UXS RGB MiniLED создает более захватывающий и реалистичный просмотр для спорта, развлечений и игр.

Наряду с телевизионными инновациями Hisense также демонстрирует свою более широкую экосистему умной жизни. В сообщении «Hisense Laser TV, Global No.1» подчеркивается удостоенный наград лазерный телевизор L9Q со сверхбольшим экраном, который привносит атмосферу стадиона в дом. Сообщение «Hisense Fridge, Smart Cooling, Fresh Living» отражает инновации, лежащие в основе холодильника серии PureFlat Smart, предназначенного для того, чтобы дольше сохранять свежесть продуктов питания и поддерживать современный образ жизни семьи. Между тем, сообщение «Hisense Aircon, Better Air, Hisense Care» демонстрирует кондиционер Air Master, который обеспечивает интеллектуальный климат-контроль и повышенный комфорт в помещении благодаря передовым технологиям управления воздухом.

Вместе эти флагманские инновации отражают то, как Hisense продолжает связывать технологический прогресс с реальным опытом в области дисплеев, развлечений и умного дома. Благодаря своему присутствию на Чемпионате мира по футболу FIFA World Cup 2026TM компания Hisense предлагает зрителям по всему миру «Инновации для более яркой жизни», демонстрируя, как значимые инновации могут улучшить то, как люди смотрят, живут и общаются.

О компании Hisense

Компания Hisense, основанная в 1969 году, является признанным мировым лидером в области бытовой техники и потребительской электроники, работая в более чем 160 странах мира, и специализируется на выпуске высококачественных мультимедийных изделий, бытовой техники и интеллектуальных ИТ-решений. По данным Omdia, Hisense занимает 1-е место в мире в сегменте телевизоров с диагональю 100 и более дюймов (с 2023 года по 1-й квартал 2026 года). Как родоначальник технологии RGB MiniLED, компания Hisense остается лидером разработки и внедрения решений RGB MiniLED следующего поколения. Являясь официальным спонсором Чемпионата по футболу FIFA World Cup 2026TM, компания Hisense стремится к глобальному спортивному партнерству как способу общения с аудиторией во всем мире.