Hisense Papar Mesej "Innovating a Brighter Life" di FIFA World Cup 2026™

QINGDAO, China, 23 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, jenama terkemuka bagi elektronik pengguna dan peralatan rumah global, membawa visinya "Innovating a Brighter Life" ("Menginovasi Kehidupan Lebih Cerah") kepada peminat bola sepak di seluruh dunia menerusi mesej LED di tepi padang semasa FIFA World Cup 2026™.

Dipaparkan sepanjang perlawanan kejohanan dan disaksikan oleh jutaan khalayak di stadium serta berbilion penonton di seluruh dunia, mesej-mesej itu menonjolkan komitmen Hisense untuk mencipta teknologi yang memperkayakan kehidupan harian. Antara mesej paling menonjol ialah "Innovating a Brighter Life" dan "The Origin of RGB MiniLED TV", yang mengukuhkan visi jenama syarikat serta kepimpinannya dalam inovasi paparan generasi akan datang.

Ketika kejohanan bola sepak terbesar dunia itu berlangsung, Hisense turut mengetengahkan TV UXS RGB MiniLED utamanya yang dikuasakan oleh teknologi RGB MiniLED terobosan yang memberikan ketepatan warna, kecerahan dan kontras yang luar biasa. Direka untuk membawa peminat lebih dekat kepada setiap detik di atas padang, TV UXS RGB MiniLED mewujudkan pengalaman tontonan yang lebih imersif dan tampak hidup untuk sukan, hiburan serta permainan video.

Di samping inovasi televisyennya, Hisense juga mempamerkan ekosistem kehidupan pintar yang lebih luas. Mesej "Hisense Laser TV, Global No.1" ("TV Laser Hisense, No. 1 Global") mengetengahkan TV Laser L9Q yang memenangi anugerah, memberikan pengalaman tontonan skrin ultra besar yang membawa suasana stadium ke dalam rumah. "Hisense Fridge, Smart Cooling, Fresh Living" ("Peti Sejuk Hisense, Penyejukan Pintar, Kehidupan Segar") pula mencerminkan inovasi di sebalik PureFlat Smart Series Refrigerator, yang direka untuk membantu mengekalkan kesegaran makanan lebih lama serta menyokong gaya hidup keluarga moden. Sementara itu, "Hisense Aircon, Better Air, Hisense Care" ("Penyaman Udara Hisense, Udara Lebih Baik, Penjagaan Hisense") memaparkan Air Master Air Conditioner, yang membawakan ciri kawalan iklim pintar dan keselesaan dalam ruang tertutup yang dipertingkat melalui teknologi pengurusan udara termaju.

Inovasi utama ini bersama-sama mencerminkan bagaimana Hisense terus menghubungkan kemajuan teknologi dengan pengalaman kehidupan sebenar merentasi paparan visual, hiburan dan kehidupan rumah pintar. Melalui kehadirannya di tepi padang sepanjang FIFA World Cup 2026™, Hisense membawa konsep "Innovating a Brighter Life" kepada khalayak di seluruh dunia, sekali gus mempamerkan bagaimana inovasi bermakna mampu meningkatkan cara orang ramai menonton, menjalani kehidupan dan berhubung.

Latar Belakang Hisense

Ditubuhkan pada tahun 1969, Hisense merupakan peneraju yang diiktiraf di peringkat global dalam bidang peralatan rumah dan elektronik pengguna dengan operasi di lebih 160 negara, mengkhusus dalam penyediaan produk multimedia berkualiti tinggi, peralatan rumah dan penyelesaian IT pintar. Menurut Omdia, Hisense menduduki tempat No. 1 di peringkat global dalam segmen televisyen 100-inci dan ke atas (2023-S12026). Sebagai The Origin of RGB MiniLED, Hisense terus menerajui inovasi RGB MiniLED generasi akan datang. Sebagai penaja rasmi FIFA World Cup 2026™, Hisense komited terhadap perkongsian sukan global sebagai cara untuk berhubung dengan khalayak di seluruh dunia.

SOURCE Hisense