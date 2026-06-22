Podczas Mistrzostw Świata FIFA 2026™ Hisense prezentuje wizję „Innovating a Brighter Life"

QINGDAO (Chiny), 23 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Hisense, czołowa marka na globalnym rynku elektroniki użytkowej i sprzętu AGD, promuje wizję „Innovating a Brighter Life" („Innowacje dla lepszego życia") wśród kibiców piłkarskich na całym świecie za pośrednictwem komunikatów wyświetlanych na bandach LED podczas Mistrzostw Świata FIFA 2026™.

Komunikaty prezentowane podczas meczów turnieju, oglądane przez miliony kibiców na stadionach i miliardy widzów na całym świecie, podkreślają zaangażowanie Hisense w tworzenie technologii wzbogacających codzienne życie. Wśród najbardziej widocznych haseł znajdują się „Innovating a Brighter Life" oraz „The Origin of RGB MiniLED TV" („Miejsce narodzin technologii RGB MiniLED TV"), akcentujące wizję marki oraz jej pozycję lidera w dziedzinie wyświetlaczy nowej generacji.

W trakcie największego piłkarskiego turnieju świata Hisense promuje flagowy telewizor UXS RGB MiniLED z przełomową technologią RGB MiniLED, która zapewnia wyjątkową dokładność odwzorowania kolorów, wysoką jasność i znakomity kontrast. Zaprojektowany z myślą o jeszcze pełniejszym przeżywaniu sportowych emocji, telewizor UXS RGB MiniLED oferuje bardziej immersyjne i realistyczne wrażenia podczas oglądania transmisji sportowych, filmów i grania.

Obok innowacji w segmencie telewizorów Hisense prezentuje również szerszy ekosystem inteligentnych rozwiązań dla domu. Hasło „Hisense Laser TV, światowy numer 1" promuje wielokrotnie nagradzany telewizor laserowy L9Q, zapewniający obraz na ultradużym ekranie i pozwalający przenieść atmosferę stadionu do domowego salonu. Komunikat „Lodówka Hisense - inteligentne chłodzenie, dłuższa świeżość" nawiązuje do innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w lodówce z serii PureFlat Smart, zaprojektowanej z myślą o dłuższym zachowaniu świeżości produktów spożywczych i wsparciu nowoczesnego stylu życia rodzin. Z kolei hasło „Hisense Aircon - lepsza jakość powietrza, komfort dzięki Hisense" promuje klimatyzator Air Master, który za sprawą zaawansowanych technologii zapewnia inteligentną kontrolę temperatury i wyższy komfort w pomieszczeniach.

Te flagowe rozwiązania pokazują, jak Hisense konsekwentnie łączy postęp technologiczny z codziennymi doświadczeniami użytkowników w zakresie wyświetlania obrazu, rozrywki i inteligentnego domu. Dzięki obecności na bandach LED podczas Mistrzostw Świata FIFA 2026™ firma prezentuje odbiorcom na całym świecie ideę „Innovating a Brighter Life", pokazując, że wartościowe innowacje mogą wpływać na to, jak ludzie oglądają, żyją i pozostają ze sobą w kontakcie.

Hisense

Firma Hisense powstała w 1969 r., a obecnie jest liderem światowego rynku urządzeń RTV/AGD i elektroniki użytkowej z oddziałami w ponad 160 państwach. Hisense specjalizuje się w wysokiej klasy produktach multimedialnych, urządzeniach dla domu i inteligentnych rozwiązaniach IT. W rankingu firmy analitycznej Omdia Hisense zajmuje pierwsze miejsce w segmencie telewizorów 100-calowych i większych (2023 - I kw. 2026 r.). Jako miejsce narodzin technologii RGB MiniLED Hisense cały czas odgrywa czołową rolę w jej rozwoju. Jako pierwszy oficjalny partner Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA World Cup 2026™ Hisense konsekwentnie stawia na współpracę ze światem sportu, by docierać do odbiorców na całym globie.