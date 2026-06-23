Hisense presenta el mensaje "Innovar para una vida más brillante" en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

QINGDAO, China, 22 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder en electrónica de consumo y electrodomésticos a nivel mundial, lleva su visión "Innovating a Brighter Life" (Innovar para una vida más brillante) a los aficionados del fútbol de todo el mundo con sus mensajes LED en el campo de juego de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM.

Los mensajes, que se mostraron durante todos los partidos del torneo y fueron vistos por millones de personas en los estadios y miles de millones de espectadores en todo el mundo, demuestran el compromiso de Hisense con crear tecnologías que enriquecen la vida cotidiana. Entre los mensajes más destacados se encuentran "Innovating a Brighter Life" y "The Origin of RGB MiniLED TV" (El origen de los RGB MiniLED TV) que refuerzan la visión de marca de la empresa y su liderazgo en la innovación de pantallas de próxima generación.

Mientras se desarrolla el torneo de fútbol más grande del mundo, Hisense destaca su televisor emblemático UXS RGB MiniLED, impulsado por la innovadora tecnología RGB MiniLED que ofrece color, brillo y contraste con precisión excepcionales. Diseñado para acercar a los aficionados a cada momento en el terreno de juego, el televisor UXS RGB MiniLED crea una experiencia visual más inmersiva y realista para deportes, entretenimiento y videojuegos.

Además de sus innovaciones en televisión, Hisense también muestra su ecosistema más amplio para el hogar inteligente. El mensaje "Hisense Laser TV, Global No.1" (Hisense Láser TV, n.° 1 a nivel mundial) destaca el galardonado televisor láser L9Q, que ofrece una experiencia de visualización en pantalla ultragrande que traslada el ambiente del estadio al hogar. "Hisense Fridge, Smart Cooling, Fresh Living" (Refrigerador Hisense, refrigeración inteligente, vida fresca) refleja la innovación detrás del refrigerador PureFlat Smart Series, diseñado para ayudar a mantener los alimentos más frescos por más tiempo y respaldar los estilos de vida de la familia moderna. Mientras tanto, "Hisense Aircon, Better Air, Hisense Care" (Aire acondicionado Hisense, mejor aire, cuidado de Hisense) muestra el aire acondicionado Air Master, que ofrece control climático inteligente y mayor comodidad interior mediante tecnologías avanzadas de gestión del aire.

En conjunto, estas innovaciones emblemáticas reflejan cómo Hisense continúa conectando el avance tecnológico con experiencias de la vida real en lo que respecta a pantallas, entretenimiento y hogares inteligentes. A través de su presencia en el terreno de juego de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, Hisense está llevando "Innovar para una vida más brillante" a audiencias de todo el mundo, para mostrar cómo la innovación significativa puede mejorar la forma en que las personas ven, viven y se conectan.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder reconocido a nivel mundial en electrodomésticos y electrónica de consumo con operaciones en más de 160 países, y se especializa en ofrecer productos multimedia, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes de alta calidad. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas y más (2023 al primer trimestre de 2026). Como la creadora de la tecnología RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de RGB MiniLED de próxima generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, Hisense está comprometida con las asociaciones deportivas globales como una forma de conectar con audiencias de todo el mundo.

FUENTE Hisense