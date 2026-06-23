هايسنس تستعرض رسالة «نبتكر لحياة أكثر إشراقاً» خلال كأس العالم FIFA 2026™

تشينغداو، الصين، 23 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- تنقل هايسنس، إحدى العلامات التجارية الرائدة عالمياً في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، رؤيتها المتمثلة في «نبتكر لحياة أكثر إشراقاً» إلى عشاق كرة القدم حول العالم عبر رسائل LED على جانبي الملعب في كأس العالم FIFA 2026™.

تُعرض هذه الرسائل طوال مباريات البطولة، ويشاهدها الملايين في الملاعب ومليارات المشاهدين حول العالم، لتجسد التزام هايسنس بابتكار تقنيات تثري الحياة اليومية. من أبرز هذه الرسائل «نبتكر لحياة أكثر إشراقاً» و«أصل تقنية RGB MiniLED في أجهزة التلفاز»، وهو ما يعزز رؤية الشركة لعلامتها التجارية ويؤكد ريادتها في ابتكارات الجيل التالي لتقنيات العرض.

ومع تواصل فعاليات أكبر بطولة كرة قدم في العالم، تسلط هايسنس الضوء على تلفاز UXS بتقنية RGB MiniLED، وهو منتجها الرائد المزود بهذه التقنية المبتكرة التي توفر مستويات استثنائية من دقة الألوان والسطوع والتباين. صُمم تلفاز UXS بتقنية RGB MiniLED ليقرّب المشجعين من كل لحظة على أرض الملعب، مقدماً تجربة مشاهدة غامرة وواقعية أكثر مع محتوى الرياضة والترفيه والألعاب.

وإلى جانب ابتكاراتها في أجهزة التلفاز، تستعرض هايسنس أيضاً منظومة الحياة الذكية الأوسع نطاقاً. تسلط رسالة «تلفاز الليزر من هايسنس، الأول عالمياً» الضوء على تلفاز الليزر L9Q الحائز على جوائز، والذي يقدّم تجربة مشاهدة بشاشة فائقة الكِبَر تنقل أجواء الملعب إلى المنزل. كما تعكس رسالة «ثلاجة هايسنس، تبريد ذكي وحياة أكثر انتعاشاً» الابتكار الكامن وراء ثلاجة PUREFLAT SMART SERIES، المصممة للمساعدة في الحفاظ على الطعام طازجاً لفترة أطول ودعم أنماط الحياة الأسرية العصرية. أما رسالة «مكيف هايسنس، هواء أفضل وعناية من هايسنس» فتستعرض مكيف الهواء Air Master، الذي يوفر التحكم الذكي بالمناخ ويعزز الراحة في المساحات الداخلية بفضل تقنيات متقدمة لإدارة الهواء.

تعكس هذه الابتكارات الرائدة مجتمعةً كيف تواصل هايسنس ربط التقدم التكنولوجي بتجارب الحياة اليومية عبر مجالات تقنيات العرض والترفيه والحياة المنزلية الذكية. ومن خلال حضورها المتمثل في رسائل LED على جانبي الملعب في كأس العالم FIFA 2026™، تنقل هايسنس رسالة «نبتكر لحياة أكثر إشراقاً» إلى الجماهير حول العالم، مبرزةً كيف يمكن للابتكار الهادف أن يعزز الطريقة التي يشاهد بها الناس ويعيشون ويتواصلون.

نبذة عن هايسنس

تأسست هايسنس في عام 1969، وهي شركة رائدة تحظى باعتراف عالمي في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، وتعمل في أكثر من 160 دولة، متخصصةً في تقديم منتجات عالية الجودة في مجال الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية. وفقاً لبيانات Omdia، تحتل هايسنس المرتبة الأولى عالمياً في فئة أجهزة التلفزيون بقياس 100 بوصة فأكثر (2023-2026Q1). وبوصفها «أصل تقنية RGB MiniLED»، تواصل هايسنس قيادة ابتكارات الجيل التالي في تقنية RGB MiniLED. بصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم FIFA 2026™، تؤكد هايسنس التزامها بالشراكات الرياضية العالمية بوصفها وسيلة للتواصل مع الجماهير حول العالم.