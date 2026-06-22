Hisense prezentuje na Majstrovstvách sveta vo futbale FIFA World Cup 2026™ posolstvo „Inovácie pre jasnejší život"
News provided byHisense
Jun 22, 2026, 19:36 ET
ČCHING-TAO, Čína, 23. júna 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Hisense, popredná značka v oblasti spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov na celom svete, prináša svoju víziu „Inovácie pre jasnejší život" futbalovým fanúšikom na celom svete prostredníctvom reklamných odkazov na LED paneloch okolo ihriska počas Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA World Cup 2026TM.
Tieto odkazy, ktoré sa zobrazujú počas turnajových zápasov a vidia ich milióny ľudí na štadiónoch a miliardy divákov po celom svete, zdôrazňujú záväzok spoločnosti Hisense vytvárať technológie, ktoré obohacujú každodenný život. Medzi najvýznamnejšie posolstvá patria „Inovácie pre jasnejší život" a „Priekopník technológie RGB MiniLED televízorov", ktoré posilňujú víziu značky spoločnosti a jej vedúce postavenie v oblasti inovácií displejov novej generácie.
S blížiacim sa najväčším futbalovým turnajom na svete spoločnosť Hisense predstavuje svoju vlajkovú loď – televízor UXS RGB MiniLED, vybavený prelomovou technológiou RGB MiniLED, ktorá poskytuje výnimočnú presnosť farieb, jas a kontrast. Televízor UXS RGB MiniLED, navrhnutý tak, aby fanúšikom priblížil každý okamih na ihrisku, vytvára pohlcujúcejší a realistickejší zážitok zo sledovania športu, zábavy aj hier.
Popri inováciách v oblasti televízorov predstavuje Hisense aj svoj širší ekosystém inteligentného bývania. Posolstvo „Laserový televízor Hisense, svetová jednotka" zdôrazňuje oceňovaný laserový televízor L9Q. Poskytuje zážitok zo sledovania na ultraveľkej obrazovke, ktorý prináša atmosféru štadióna priamo do vášho domova. Odkaz „Chladničky Hisense: inteligentné chladenie pre svieži život" odráža inovácie, ktorých výsledkom je chladnička série PureFlat Smart navrhnutá tak, aby pomohla udržať potraviny dlhšie čerstvé a podporovala moderný životný štýl rodiny. So sloganom „Klimatizácie Hisense: lepší vzduch, starostlivosť od Hisense" predstavuje klimatizáciu Air Master, ktorá poskytuje inteligentné ovládanie klímy a zvýšený komfort v interiéri prostredníctvom pokročilých technológií riadenia vzduchu.
Tieto hlavné inovácie spoločne odrážajú, ako Hisense naďalej spája technologický pokrok so skutočnými zážitkami v oblasti displejov, zábavy a inteligentného bývania. Prostredníctvom svojej prítomnosti priamo na paneloch okolo ihriska počas Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA World Cup 2026TM prináša spoločnosť Hisense divákom na celom svete posolstvo „Inovácie pre jasnejší život" a prezentuje, ako zmysluplné inovácie môžu zlepšiť spôsob, akým ľudia sledujú, žijú a spájajú sa.
O spoločnosti Hisense
Spoločnosť Hisense, založená v roku 1969, je celosvetovo uznávaným lídrom v oblasti domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky, ktorý pôsobí vo viac ako 160 krajinách a špecializuje sa na poskytovanie vysokokvalitných multimediálnych produktov, domácich spotrebičov a inteligentných IT riešení. Podľa spoločnosti Omdia zaujíma Hisense celosvetovo prvé miesto v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac (rok 2023 – 1. štvrťrok 2026). Spoločnosť Hisense je priekopníkom technológie RGB MiniLED a naďalej stojí na čele inovácií v oblasti RGB MiniLED novej generácie. Ako oficiálny sponzor Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA World Cup 2026TM sa Hisense angažuje v globálnych športových partnerstvách, ktoré sú spôsobom, ako sa spojiť s publikom na celom svete.
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