Hisense Tampilkan Pesan "Innovating a Brighter Life" di FIFA World Cup 2026™

Pesan tersebut tampil sepanjang pertandingan sehingga disaksikan jutaan penonton di stadion dan miliaran pemirsa di seluruh dunia. Melalui kampanye ini, Hisense menegaskan komitmennya dalam menghadirkan teknologi yang meningkatkan mutu kehidupan sehari-hari. Beberapa pesan utama yang ditampilkan Hisense antara lain "Innovating a Brighter Life" dan "The Origin of RGB MiniLED TV". Pesan tersebut menegaskan visi merek dan posisi Hisense sebagai pelopor inovasi teknologi displai generasi terbaru.

Selama turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut berlangsung, Hisense juga menyoroti produk unggulannya, UXS RGB MiniLED TV. Televisi ini mengandalkan teknologi RGB MiniLED yang menghadirkan akurasi warna, tingkat kecerahan, dan kontras yang lebih baik. Berkat teknologi tersebut, penonton semakin dekat dengan setiap momen pertandingan. Pengalaman menonton televisi juga menjadi lebih imersif dan realistis, baik untuk tayangan olahraga, hiburan, maupun gim.

Selain inovasi di segmen televisi, Hisense turut memperkenalkan ekosistem gaya hidup cerdas yang lebih luas. Pesan "Hisense Laser TV, Global No.1" menampilkan L9Q Laser TV, produk peraih berbagai penghargaan yang menghadirkan pengalaman menonton melalui displai berukuran sangat besar sehingga suasana stadion terasa lebih dekat di rumah. Sementara itu, pesan "Hisense Fridge, Smart Cooling, Fresh Living" menggambarkan inovasi pada kulkas PureFlat Smart Series dalam menjaga kesegaran bahan makanan lebih lama sekaligus mendukung gaya hidup keluarga modern. Di sisi lain, pesan "Hisense Aircon, Better Air, Hisense Care" mencerminkan fitur-fitur unggulan Air Master Air Conditioner yang menawarkan pengaturan suhu cerdas dan kenyamanan ruang yang lebih baik lewat teknologi pengelolaan udara mutakhir.

Berbagai inovasi unggulan tersebut menunjukkan upaya Hisense dalam menghubungkan kemajuan teknologi dengan kebutuhan nyata dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari teknologi displai, hiburan, hingga perangkat rumah pintar. Melalui kehadirannya di FIFA World Cup 2026™, Hisense membawa semangat "Innovating a Brighter Life" kepada masyarakat global, serta menunjukkan inovasi relevan yang meningkatkan cara masyarakat menonton televisi, menjalani aktivitas sehari-hari, dan saling terhubung.

Tentang Hisense

Hisense, berdiri pada 1969, adalah pemimpin industri peralatan rumah tangga dan elektronik di dunia yang beroperasi di lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan berbagai produk multimedia bermutu tinggi, perangkat rumah tangga, dan solusi TI pintar. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense ukuran 100 inci dan lebih berada di peringkat No.1 dunia (2023-Triwulan I-2026). Hisense merupakan pelopor RGB MiniLED yang terus menghadirkan inovasi generasi baru pada segmen ini. Sebagai sponsor resmi FIFA World Cup 2026™, Hisense berkomitmen menjalin kemitraan di bidang olahraga untuk menjangkau audiens global.

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