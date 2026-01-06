Hisense представляет «Инновации для более яркой жизни» на выставке CES 2026

Придерживаясь этой темы, представители Hisense подчеркивали, как долгосрочные, ориентированные на человека инновации привели к устойчивому глобальному росту и лидерству компании на рынке. Всего за несколько лет бренд Hisense стал одним из самых быстрорастущих брендов бытовой электроники в мире, в настоящее время работает в более чем 160 странах и по мнению Omdia занимает первое место в мире в сегменте телевизоров с размером диагонали экрана 100 дюймов и больше, а также лазерных телевизоров. В 2025 году бренд Hisense девятый год подряд входил в десятку лучших брендов в рейтинге Kantar BrandZTM «Лучшие 50 китайских создателей глобальных брендов» и занял 1-е место в категории «умная бытовая техника» рейтинга глобального доверия китайским брендам, составленного Ipsos.

Этот инновационный импульс был также отмечен на выставке CES 2025, где Hisense было получено более 50 международных наград за различные изделия из ассортимента дисплеев и бытовой техники компании, что подчеркивает лидерство бренда в сегменте дисплеев с большим экраном и инноваций для умного дома.

Опираясь на этот глобальный импульс, доверие к бренду и лидерство на рынке, компания Hisense также представила коллекцию изделий Hisense Elite Collection для футбольного чемпионата FIFA World Cup 2026TM, отметив тем самый свое третий раз подряд спонсорство чемпионата FIFA World CupTM. Это больше, чем просто ряд изделий компании, данная коллекция отражает растущее присутствие Hisense в мире и ее роль в объединении фанатов за счет общих для всех моментов — на экране и в доме в целом — вокруг самого знаменитого спортивного события в мире.

Самым ярким моментом пресс-конференции стал дебют технологии RGB MiniLED evo, ставшей реальным этапом эволюции на системном уровне развивающейся технологии RGB MiniLED. Как родоначальник технологии RGB MiniLED, компания Hisense продолжает развивать это направление совершенствования дисплеев, сделав шаг в эволюции системного уровня — переопределив порядок взаимодействия источников света, систем управления и алгоритмов. Это не просто попытка улучшить отдельные параметры, в технологии RGB MiniLED evo впервые в отрасли в подсветку добавлен четвертый светодиод лазурного цвета. Благодаря тому что цветопередача достигает 110 % цветового пространства BT.2020, а управление цветом достигает 134 бит, технология RGB MiniLED evo обеспечивает более аутентичное представление цветов, более комфортный просмотр и сбалансированную энергоэффективность. Эта реальная эволюция служит технологической основой телевизора 116UXS RGB MiniLED, первого флагманского изделия на базе технологии RGB MiniLED evo.

Помимо аппаратного обеспечения, Hisense также отметила развитие своей экосистемы интеллектуальных дисплеев. С 1 января 2026 года ОС VIDAA перейдет на интегрированную платформу для контента, служб ИИ и подключенных устройств в доме.

Используя «Инновации для более яркой жизни», Hisense продолжает демонстрировать возможность практичного, ориентированного на человека применения технологий — улучшая ощущения от визуального восприятия, повышая комфорт повседневной жизни и поддерживая образ жизни в лучше обеспеченном связью доме.

О компании Hisense

Компания Hisense, основанная в 1969 году, является признанным мировым лидером в области бытовой техники и потребительской электроники, работая в более чем 160 странах мира, и специализируется на выпуске высококачественных мультимедийных изделий, бытовой техники и интеллектуальных ИТ-решений. По данным Omdia, Hisense занимает 1-е место в мире в сегменте телевизоров с диагональю от 100 дюймов (с 2023 года по 3-й квартал 2025 года). Как родоначальник RGB MiniLED, компания Hisense остается лидером инноваций следующего поколения технологии RGB MiniLED. Являясь официальным спонсором футбольного чемпионата FIFA World Cup 2026TM, компания Hisense стремится к глобальному спортивному партнерству как способу общения с аудиторией во всем мире.

