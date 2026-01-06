Hisense presenta "Innovar para una vida más brillante" en CES 2026

Basándose en el tema, Hisense destacó cómo la innovación a largo plazo centrada en las personas se ha traducido en un crecimiento mundial sostenido y en el liderazgo del mercado. En solo unos años, Hisense se ha convertido en una de las marcas de electrónica de consumo de más rápido crecimiento del mundo, con presencia en más de 160 países y N.º 1 a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas y superiores y en televisores láser, según Omdia. En 2025, Hisense se situó entre las diez primeras marcas del ranking Kantar BrandZTM Top 50 Chinese Global Brand Builders por noveno año consecutivo y fue nombrada N.º 1 en la categoría de electrodomésticos inteligentes, según el índice Ipsos China Brand Global Trust Index.

Este momento impulsado por la innovación fue reconocido aún más en CES 2025, donde Hisense recibió más de 50 premios internacionales por su gama de pantallas y electrodomésticos, lo que resalta su liderazgo en pantallas de gran tamaño e innovación en hogares inteligentes.

Al aprovechar este impulso mundial, la confianza en la marca y el liderazgo en el mercado, Hisense también presentó la colección Hisense Elite para la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, lo que representa su tercer patrocinio consecutivo de la Copa Mundial de la FIFATM. Más que una gama de productos, la colección refleja la creciente presencia mundial de Hisense y su papel a la hora de reunir a los aficionados a través de momentos compartidos, tanto en la pantalla como en todo el hogar, en torno al evento deportivo más famoso del mundo.

El anuncio se centró en el debut de RGB MiniLED evo, que supone una auténtica evolución a nivel de sistema en el desarrollo de RGB MiniLED. Como creador del RGB MiniLED, Hisense continúa avanzando en esta línea de pantallas mediante una evolución a nivel de sistema, al redefinir la forma en que las fuentes de luz, los sistemas de control y los algoritmos funcionan juntos. En lugar de buscar únicamente un rendimiento basado en parámetros, el RGB MiniLED evo presenta en la retroiluminación un cuarto LED azul cielo-cian, pionero en el sector. Con un rendimiento cromático que alcanza hasta el 110 % de BT.2020 y un control del color de 134 bits, RGB MiniLED evo permite una expresión cromática más auténtica, una mayor comodidad visual y una eficiencia energética equilibrada. Esta auténtica evolución constituye la base tecnológica del televisor 116UXS RGB MiniLED, el primer producto insignia equipado con RGB MiniLED evo.

Más allá del hardware, Hisense también destacó la evolución de su ecosistema de pantallas inteligentes. A partir del 1 de enero de 2026, VIDAA OS se actualizará a una plataforma integrada para contenido, servicios de IA y dispositivos conectados en el hogar.

A través de "Innovar para una vida mejor", Hisense sigue mostrando cómo la tecnología se puede aplicar de forma práctica y centrada en las personas, mejorando las experiencias visuales, al aumentar el confort diario y favorecer estilos de vida más conectados en el hogar.

Acerca de Hisense

Hisense fue fundada en 1969 y es una empresa líder mundialmente reconocida en electrodomésticos y electrónica de consumo con operaciones en más de 160 países, se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones inteligentes de tecnología de la información. Según Omdia, Hisense ocupa el puesto N.º 1 a nivel mundial en el segmento de televisores de más de 100 pulgadas (2023 hasta el tercer trimestre de 2025). Como creador del RGB MiniLED, Hisense sigue liderando la innovación de la próxima generación de RGB MiniLED. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, Hisense se compromete a establecer alianzas deportivas a nivel mundial como una forma de conectar con el público de todo el mundo.

